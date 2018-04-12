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Шесть улиц Рязани в четверг останутся без электричества
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Шесть улиц Рязани в четверг останутся без электричества 

АиФ Рязань 27 минут назад
Фото: АиФ Рязань
12 апреля на нескольких улицах Рязани отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба горадминистрации. Связано это с валкой аварийных деревьев и замене трансформатора.
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