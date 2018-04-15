Ночью в центре Рязани Porsche насмерть сбила девушку

В ночь на 15 апреля в центре Рязани произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают участники группы «Подслушано у водителей в Рязани». Как сообщил один из очевидцев, работающий охранником в ТЦ «Соната», примерно в 00:30 на остановке «Дом художника» на Первомайском проспекте автомобиль Porsche Panamera насмерть сбил девушку.

«Если бы на пять минут раньше вышел покурить, все бы на моих глазах произошло. Увидел только, как полиция приехала. Как работаю в ночь, постоянно наблюдаю, как молодежь переходит дорогу от ТЦ, машины сигналят, а им все равно», — говорится в сообщении.

По словам другого очевидца, сначала эвакуировали иномарку, а уже потом забрали тело девушки.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП.