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Девять улиц Рязани во вторник остались без воды
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Девять улиц Рязани во вторник остались без воды 

АиФ Рязань 47 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанский «Водоканал» сообщает, что в связи с ремонтом водопровода в Рязани 17 апреля отключат воду.
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