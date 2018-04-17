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Девять улиц Рязани во вторник остались без воды
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Девять улиц Рязани во вторник остались без воды
АиФ Рязань
47 минут назад
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Фото:
АиФ Рязань
Рязанский «Водоканал» сообщает, что в связи с ремонтом водопровода в
Рязани
17 апреля отключат воду.
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