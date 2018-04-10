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Опубликованы основные выводы Российского инвестиционного форума
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Опубликованы основные выводы Российского инвестиционного форума 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 апреля — Новая Кубань. Материал, подготовленный информационным партнером проекта ТАСС, опубликован на официальном сайте Форума. Таким образом, пользователи получили возможность в доступной и лаконичной форме узнать об основных тезисах, выдвинутых докладчиками в ходе Форума.
Дискуссии Российского информационного форума были посвящены трем основным темам: стимулированию развития бизнеса, улучшению качества жизни и совершенствованию управления. Документ содержит описание обсуждаемых тем, актуальные проблемы и пути их решения.
Информационно-аналитическая система «Росконгресс» была впервые представлена на Российском инвестиционном форуме 13 февраля 2018 года. Сегодня интерактивная библиотека знаний включает описание 734 сессий по 153 темам повестки развития страны, обсуждаемым на мероприятиях Фонда «Росконгресс», а также сведения о 3730 спикерах и экспертах.
Удобная система поиска позволяет быстро найти необходимую информацию и сделать подборку по интересующим направлениям. Для более удобной навигации пользователь может искать по ключевым разделам портала — «Новости», «Мероприятия», «Аналитика», «Участники», «Темы». Лента новостей на портале включает главные события, анонсы деловых и культурно-спортивных программ форумов Фонда «Росконгресс».
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