В случае объединения Переславля-Залесского и Переславского района число соцработников сокращено не будет

Внедрение единых стандартов социальной политики обсудили работники соцсферы Переславля-Залесского и Переславского района. Для них прошел семинар «Использование эффективных технологий социальной работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами».

— В случае объединения города и района социальные работники будут работать в прежнем составе, потому что количество людей пожилого возраста и нуждающихся в социальном обслуживании не меняется, — рассказала заместитель главы Переславля-Залесского Жанна Петрова. — У нас два отделения временного пребывания, они также продолжат работу. Кроме того, при объединении для населения будут сохранены все положенные льготы.

В городе и районе сегодня эффективно реализуется федеральная стратегия в интересах граждан старшего поколения, ключевыми моментами которой являются обеспечение доступа пожилых людей к информационным и образовательным ресурсам, формирование условий для организации их досуга, развитие современных форм социального обслуживания, рынка соцуслуг. В центре «Надежда» работает компьютерный класс, где пожилые люди учатся работать на компьютере, регистрируются на социально важных интерактивных порталах, таких как «Госуслуги», «Решаем вместе».