Институт, где в СССР создали первый циклотрон и атомную бомбу

Курчатовский институт основан в 1943 году, хотя имя прославленного советского физика, «отца» атомной бомбы, ему присвоили только в 1960-м.

Учреждение возникло под названием Лаборатория № 2 Академии наук СССР, его основной задачей заявлялось создание для страны ядерного оружия. Первым этапом работ стало исследование ядерной реакции, которое прошло в Казани . С декабря Государственный комитет обороны (ГКО) решил, что все работы по атомному проекту переносятся в Москву . Тогда же будущему институту выделили землю для строительства корпусов лаборатории. В апреле 1949 года его преобразовали в Лабораторию измерительных приборов АН СССР или Предприятие п/я 3393.

В 1956 году это уже Институт атомной энергии АН СССР, а 9 февраля 1960-го, спустя два дня после смерти Игоря Курчатова , учреждению присвоили его имя.

Российским научным центром «Курчатовский институт» (РНЦ «Курчатовский институт») предприятие стало в 1991 году. Нынешнее имя — Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» — оно получило в 2010-м.

В первые 15 лет работы ученые института создали первый в Москве циклотрон (1944), первый в Европе атомный реактор (1946), первая советская атомная бомба (1949), первая в мире термоядерная бомба (1953), первая в мире промышленная атомная электростанция (1954), первый в СССР атомный реактор для подводных лодок (1958) и атомных ледоколов (1959), крупнейшая установка для проведения исследований по осуществлению регулируемых термоядерных реакций (1958).

Позднее в институте разработали прототипы ядерных ракетных двигателей минимальной размерности, электрореактивный (импульсно-плазменный) двигатель ионный с объемной ионизацией и стационарный плазменный двигатели (последние три были испытаны в космосе). Появились первые токамаки, опыт которых позднее использовался для современных сооружений.

Сейчас в Курчатовском институте находится токамак Т-10, на котором идет проверка оборудования для международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, а также крупный токамак Т-15 со сверхпроводящей магнитной системой.

За 75 лет из научного учреждения выделились самостоятельные институты, занимающиеся отдельными направлениями. Это Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, Институт атомных реакторов, Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова.

Сейчас основными направлениями деятельности центра остаются безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий, физика твердого тела и сверхпроводимость, мезонная химия. Также серьезные исследования ведутся в сфере нано— и биотехнологий, создания новых материалов и лекарств