Мэрия Екатеринбурга придумала дополнительную площадку для подачи заявлений в первые классы

С 2019 года Департамент образования Екатеринбурга намерен организовать дополнительную подачу электронных заявлений от родителей будущих первоклассников с использованием личного кабинета на официальном портале города екатеринбург.рф. Об этом сегодня на заседании гордумы рассказала руководитель департамента Екатерина Сибирцева

— Мы вынуждены констатировать, что ПАО «Ростелеком» не может в полной мере обеспечить функцию приема заявлений в электронном виде, — сказала Екатерина Сибирцева. — Возможным выходом является организация для граждан дополнительных способов подачи.

В этом году услуга приёма заявлений осуществлялась через федеральный портал госуслуг. Сразу после полуночи 1 февраля портал завис.

— Восстановился в час ночи, и в 01:02 система приняла уже 2317 заявлений, — рассказала Екатерина Сибирцева. — Во второй час — 7288 заявлений, и это в три раза больше, чем в прошлом году.

В целом, отметили в департаменте, число заявлений в первые восемь часов было на две тысячи больше, чем год назад, и это соответствовало прогнозам. По экспертным подсчётам, число первоклассников в Екатеринбурге растёт каждый год примерно на полторы тысячи человек, это тенденция последних нескольких лет. На начало апреля в екатеринбургских школах ещё есть 5018 свободных мест.

Сейчас, помимо электронной формы подачи через Госуслуги, родители также могут приносить заявления непосредственно в школы либо подавать через многофункциональные центры.