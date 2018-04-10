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Мэрия Екатеринбурга придумала дополнительную площадку для подачи заявлений в первые классы
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Мэрия Екатеринбурга придумала дополнительную площадку для подачи заявлений в первые классы 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
С 2019 года Департамент образования Екатеринбурга намерен организовать дополнительную подачу электронных заявлений от родителей будущих первоклассников с использованием личного кабинета на официальном портале города екатеринбург.рф. Об этом сегодня на заседании гордумы рассказала руководитель департамента Екатерина Сибирцева.
— Мы вынуждены констатировать, что ПАО «Ростелеком» не может в полной мере обеспечить функцию приема заявлений в электронном виде, — сказала Екатерина Сибирцева. — Возможным выходом является организация для граждан дополнительных способов подачи.
В этом году услуга приёма заявлений осуществлялась через федеральный портал госуслуг. Сразу после полуночи 1 февраля портал завис.
— Восстановился в час ночи, и в 01:02 система приняла уже 2317 заявлений, — рассказала Екатерина Сибирцева. — Во второй час — 7288 заявлений, и это в три раза больше, чем в прошлом году.
В целом, отметили в департаменте, число заявлений в первые восемь часов было на две тысячи больше, чем год назад, и это соответствовало прогнозам. По экспертным подсчётам, число первоклассников в Екатеринбурге растёт каждый год примерно на полторы тысячи человек, это тенденция последних нескольких лет. На начало апреля в екатеринбургских школах ещё есть 5018 свободных мест.
Сейчас, помимо электронной формы подачи через Госуслуги, родители также могут приносить заявления непосредственно в школы либо подавать через многофункциональные центры.
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