Депутаты намерены заменить российский триколор имперским флагом 

10 апреля депутаты Госдумы РФ рассмотрят в первом чтении законопроект, предлагающий установить черно-желто-белое знамя РФ в качестве одного из основных государственных символов, передает "Уралинформбюро".
Соответствующие поправки в ФЗ «О Государственом флаге РФ» внес депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. По его словам, бело-сине-красный флаг не соответствует статусу нашего государства и до сих пор не стал символом, объединяющим большинство граждан.
Парламентарий убежден, что многие россияне пренебрегают российским триколором, зато с большой симпатией относятся к советской символике и красному знамени, к черно-желто-белому флагу Российской империи и к флагам национальных республик. «Но только один — черно-желто-белый — олицетворяет исключительно победоносную эпоху в российской истории», — цитирует Дегтярева "Парламентская газета".
По мнению депутата, цвета флага Российской империи помогут сплотить россиян вне зависимости от их политических взглядов, национальности и вероисповедания.