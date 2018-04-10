Хозяйка собаки, укусившей за ногу прохожую, выплатит ей компенсацию

Помимо штрафа и компенсации морального вреда хозяйке агрессивного пса придется вернуть деньги, которые были потрачены на лечение жительницы Чупы.

Пожилая жительница Чупы в ноябре 2017 года пострадала от нападения собаки на одной из центральных улиц. Как сообщили в прокуратуре, выбежавшая со стороны подъезда одного из многоквартирных домов собака охотничьей породы внезапно набросилась на прохожую и укусила за ногу. В результате потерпевшая неделю находилась на амбулаторном лечении.

Хозяйка была установлена. По постановлению прокурора района женщину привлекли к административной ответственности. Ей пришлось заплатить штраф за то, что ее питомец разгуливал в общественном месте без поводка и намордника и создал угрозу безопасности окружающих.

Вдобавок прокурор в интересах потерпевшей предъявил в Лоухский районный суд исковое заявление о взыскании с хозяйки агрессивного животного компенсации морального вреда. Владелице пса придется заплатить 5 тысяч рублей.