Сергей Галицкий вновь выдвинут в наблюдательный совет ВТБ 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. РФ снова выдвинула в наблюдательный совет ВТБ бывшего гендиректора "Магнита" Сергея Галицкого, который в феврале продал банку 29,1% акций ретейлера, следует из материалов ВТБ.
Галицкий претендует на пост независимого члена Наблюдательного совета.
В набсовет банка, в котором государству принадлежит 60,93% голосующих акций, выдвинуты входящие сейчас в совет министр финансов России Антон Силуанов, глава ВТБ Андрей Костин и зампред Банка России Владимир Чистюхин. Из действующих директоров в совет также номинированы управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг, заведующий кафедрой экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Дубинин, вице-президент французской строительной компании Vinci Ив Тибо Де Сильги и исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Ариф оглы Мовсумов.
При этом из действующих членов совета в новый состав не выдвинуты глава "Почты России" Николай Подгузов, заместитель председателя правления автономной некоммерческой организации «Институт развития финансовых рынков» Валерий Петров, а также ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.
Вместо них на места претендуют заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов, член консультационного совета ВТБ Игорь Репин, а также ректор Финансового университета при правительстве РФ Мухадин Эскиндаров.
Годовое собрание акционеров банка ВТБ пройдет 23 мая в Санкт-Петербурге, реестр акционеров, которые примут участие в собрании, закроется 28 апреля.