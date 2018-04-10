Почему женский станок для бритья нельзя использовать мужчине

Одноразовые бритвенные станки для мужчин и женщин выпускают одни и те же компании. В технологическом плане в этих предметах гигиены используется практически одинаковая конструкция и материалы. Между тем женские станки всегда дороже и многие мужчины считают, что они лучше. Стоит обратиться к исследованиям, чтобы выяснить, так ли это?

В чем разница?

Почему розовые станки одной фирмы-изготовителя стоят дороже аналогичных синих и их пытаются использовать в том числе и мужчины, еще в 2009 году пытались выяснить журналисты ежемесячного американского журнала «Consumers Union». Таблоид специализируется на публикациях обзоров и сравнительных тестов потребительских товаров. Представители нескольких косметических корпораций попытались у них в статье разъяснить, чем же розовые бритвы лучше. Так, например, одни заявили, что головки женских станков снабжены цветной полоской, пропитанной бальзамом «skin-sensation». Он действительно хорошо подходит для сухой кожи ног и ранимой — в интимных зонах, но, как признали сами же производители, для бриться бороды этот бальзам не предназначен совсем и даже наоборот, скорее способен загрязнить поры лица. Представители других косметических компаний рассказывали о разработке уникального дизайна ручки станка, созданного специально для небольших женских ладоней. Однако мужчинам такой станок держать неудобно. И лишь доктор Кристина Ваностойс, руководитель инновационного центра в одной из известных фирм, производящих предметы гигиены, детально объяснила, что мужская бритва имеет больше лезвий, чем женская. Если розовые станки снабжены двумя, иногда тремя полосками лезвий, то синие — четырьмя, а то и пятью. Сделано это для того, чтобы у мужчин бритье получалось чище. Поэтому они могут добиться гладкой поверхности своего лица. Тогда почему женские станки считаются лучше?

Качество бритья и психология

В американском журнале «Psychology Today», два раза в месяц выходящим под руководством доктора философии Николаса Чарни, тоже была предпринята попытка объяснить завышенные ожидания от женских бритвенных станков, но с точки зрения психологии. Журналисты издания сделали предположение, что стоимость, и как следствие, ожидаемо качество женских предметов гигиены всегда выше аналогичных мужских потому, что дамы в большей степени, чем джентльмены, желают быть ухоженными, и за это готовы платить дороже. Иными словами, корпоративные маркетологи просто эксплуатируют особенности женской психологии и на этом получают незаконную прибыль. Для доказательства своей теории и разоблачения уловок производителей бритвенных станков, редакция журнала предложила своим читателям провести эксперимент. Двум десяткам добровольцев обоего пола порекомендовали совершать привычное бритье станками своих вторых половинок. В течении пятнадцати дней участвовавшие в исследовании мужчины каждое утро брились розовыми станками, а женщины два раза в неделю совершали гигиенические процедуры синими бритвами. Но итоги эксперимента оказались далеки от вопросов психологии — станки оказались не одинаковыми. Выяснилось, что мужчины не смогли осуществлять качественное бритье женскими приборами: даже новые станки пропускали часть волосков, остальные срезали не у самой кожи и оставляли «пни» по несколько миллиметров. Женщины тоже были недовольны: мужские бритвы показались им грубыми, у многих в зонах бикини они вызвали раздражение, а у нескольких — даже порезы. Но если дамы, тем не менее, приспособились пользоваться синими станками, добавляя смягчающие гели, то джентльмены после ежедневного бритья розовыми изделиями выглядели крайне неухоженными. Теперь о гладком лице не могло быть и речи. Более того, щетина на мужских подбородках у всех, попробовавших эксплуатировать розовые станки, отрастала неравномерно и это затрудняло последующее бритье. При этом мужские станки оказались отчасти универсальными, а вот женские — предназначены только для нежных зон бикини. Как сообщается в статье журнала «Psychology Today», маркетологи косметических фирм все-таки используют женскую психологию завышенного отношения к уходу за собой, чтобы дамы покупали не универсальные по своей сути мужские бритвы, а специальные женские, считая, что они лучше и поэтому дороже. Между тем для американских мужчин стал очевиден тот факт, что розовые станки, имеющие мало лезвий и полоску жирного бальзама, размягчающего волоски, просто не способны качественно сбривать их. И в этом смысле женские бритвы отнюдь не лучше, а даже хуже, особенно для мужчин, привыкших быть гладко выбритыми.

Сообщение Почему женский станок для бритья нельзя использовать мужчине появились сначала на Умная.