В Салехарде денег хватит всем. Мамонту тоже дадут

Этим летом в окружном центре благоустроят все четыре общественные территории, за которые проголосовали жители.

Фаворитов из квартета претендентов салехардцы определили на итоговом голосовании, которое прошло 18 марта. Большинство выступило за то, чтобы в окружном центре первым делом благоустроили городской сад. По проекту он станет больше по территории, существенно обновится по наполнению. В частности, появится место для фотосессий молодоженов и мини-скалдором для детворы.

Второе и третье места заняли детская игровая и спортивно-игровая площадки по улицам Ямальская и Чапаева. Замкнул квартет монумент «Мамонт».

Представители городского профильного департамента подчеркивали: сколько объектов воплотится в жизнь в этом году, а какие войдут в план на следующий год — станет ясно после экспертизы проектов. Ее итоги представили на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».