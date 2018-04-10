В Салехарде денег хватит всем. Мамонту тоже дадут 

Этим летом в окружном центре благоустроят все четыре общественные территории, за которые проголосовали жители.
Фаворитов из квартета претендентов салехардцы определили на итоговом голосовании, которое прошло 18 марта. Большинство выступило за то, чтобы в окружном центре первым делом благоустроили городской сад. По проекту он станет больше по территории, существенно обновится по наполнению. В частности, появится место для фотосессий молодоженов и мини-скалдором для детворы.
Второе и третье места заняли детская игровая и спортивно-игровая площадки по улицам Ямальская и Чапаева. Замкнул квартет монумент «Мамонт».
Представители городского профильного департамента подчеркивали: сколько объектов воплотится в жизнь в этом году, а какие войдут в план на следующий год — станет ясно после экспертизы проектов. Ее итоги представили на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».
Вердикт следующий: выделенных Салехарду более 120 миллионов рублей хватит на то, чтобы благоустроить все четыре территории. Большая часть средств пойдет на обновление городского сада, сообщатся на сайте муниципалитета.