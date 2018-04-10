Власти решили взять под контроль Российский Красный Крест 

Cпециальная Межведомственная рабочая группа приступила к проработке законопроекта «О Российском Красном Кресте» (РКК).
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил «Коммерсанту», что работа над законопроектом завершится «точно не скоро». Документ предполагает введение государственного контроля над Российским Красным Крестом. Из общественной организации РКК предлагают сделать «общественно-государственную организацию, созданную Российской Федерацией».
Если законопроект примут, то назначать попечительский совет организации будет президент РФ, а члены РКК будут выбирать её президента. Куратором деятельности организации станет Минздрав РФ. Российский Красный Крест начнёт сдавать ежегодные отчёты в Минздрав, МЧС, Минтруд, Минфин, правительство РФ, Госдуму и Совфед, а также официально публиковать отчёты в СМИ. При этом в законопроекте сказано, что РКК остается членом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и продолжит работать в соответствии с Конституцией РФ и женевскими конвенциями от 12 августа 1949 года.
«Россия является единственной страной, в которой не принят закон о Красном Кресте, хотя, подписав международные конвенции, страна взяла на себя такое обязательство», — заявил глава московского отделения РКК адвокат Игорь Трунов.
Сенатор Сергей Калашников — один из авторов законопроекта «О Российском Красном Кресте», написанном ещё в 2015 году, — рассказал, что документ был заморожен из-за «межведомственного спора». По его словам, курировать РКК хотел не только Минздрав, но и МЧС.
«РКК оказался неэффективной общественной организацией. Возникла необходимость более жесткого государственного регулирования, — заявил Калашников, вспомнив о Советском Красном Кресте. — Мы оказывали колоссальную помощь, в частности, развивающимся странам. Наступил 1991 год, и РКК очень быстро забрал огромные активы бывшего Советского Красного Креста. И честно говоря, этими активами он распорядился недостаточно эффективно».
Президент РКК Раиса Лукутцова сказала, что знает о намерении власти взять организацию под свой контроль, но пока плохо знакома с позицией законодателей.
«Законопроект не соответствует международным нормам. Если бы Госдума его приняла, РКК был бы вычеркнут из международного движения», — сказал Игорь Трунов.
Член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин опасается, что Российский Красный Крест потеряет свой независимый статус, если станет государственным. «В этом случае он будет исключён из Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. И Россия станет единственной страной мира, где не представлено краснокрестное движение», — заявил Бабушкин.
2 апреля Sobesednik.ru писал, что РКК собрал более 103 миллионов пожертвований после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», при котором погибли 64 человека. Эти деньги, в частности, планировалось потратить на обучающий семинар для психологов социальных служб по длительной работе с пострадавшими и семьями погибших.
По данным «Коммерсанта», РКК всего собрал 126 миллионов после трагедии в Кемерове. Организация до сих пор не отчиталась о том, как она эти деньги потратила.