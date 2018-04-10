Власти решили взять под контроль Российский Красный Крест

Cпециальная Межведомственная рабочая группа приступила к проработке законопроекта «О Российском Красном Кресте» (РКК).

Минтруд, Минфин, Если законопроект примут, то назначать попечительский совет организации будет президент РФ, а члены РКК будут выбирать её президента. Куратором деятельности организации станет Минздрав РФ . Российский Красный Крест начнёт сдавать ежегодные отчёты в Минздрав, МЧС правительство РФ , Госдуму и Совфед , а также официально публиковать отчёты в СМИ. При этом в законопроекте сказано, что РКК остается членом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и продолжит работать в соответствии с Конституцией РФ и женевскими конвенциями от 12 августа 1949 года.

«Россия является единственной страной, в которой не принят закон о Красном Кресте, хотя, подписав международные конвенции, страна взяла на себя такое обязательство», — заявил глава московского отделения РКК адвокат Игорь Трунов

Сенатор Сергей Калашников — один из авторов законопроекта «О Российском Красном Кресте», написанном ещё в 2015 году, — рассказал, что документ был заморожен из-за «межведомственного спора». По его словам, курировать РКК хотел не только Минздрав, но и МЧС.

«РКК оказался неэффективной общественной организацией. Возникла необходимость более жесткого государственного регулирования, — заявил Калашников, вспомнив о Советском Красном Кресте. — Мы оказывали колоссальную помощь, в частности, развивающимся странам. Наступил 1991 год, и РКК очень быстро забрал огромные активы бывшего Советского Красного Креста. И честно говоря, этими активами он распорядился недостаточно эффективно».

Президент РКК Раиса Лукутцова сказала, что знает о намерении власти взять организацию под свой контроль, но пока плохо знакома с позицией законодателей.

«Законопроект не соответствует международным нормам. Если бы Госдума его приняла, РКК был бы вычеркнут из международного движения», — сказал Игорь Трунов.

2 апреля Sobesednik.ru писал, что РКК собрал более 103 миллионов пожертвований после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», при котором погибли 64 человека. Эти деньги, в частности, планировалось потратить на обучающий семинар для психологов социальных служб по длительной работе с пострадавшими и семьями погибших.