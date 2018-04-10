Кемеровские депутаты одобрили «дальнейшую эксплуатацию» Тулеева, избрав его новым спикером парламента 

Депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) выбрали нового председателя регионального парламента вместо сложившего накануне полномочия Алексея Синицына. Как и предполагалось, новым спикером стал бывший глава Кузбасса Аман Тулеев, передает
"Тайга.info"
По данным издания, голосование по кандидатуре Тулеева состоялось во вторник утром, 10 апреля. В поддержку Тулеева высказались 38 депутатов из 39 депутатов, участвовавших в сессии, еще один оказался против.
Всего в СНДКО входят 46 депутатов, из которых 44 — от партии «Единая Россия». Фракция "Справедливая Россия" в лице единственного депутата Владимира Волчека поддержала выдвижение Тулеева на должность председателя, передает ТАСС.
"Дальнейшая эксплуатация Амана Гумировича — в интересах Кузбасса, в наших общих интересах", — приводит слова Волчека «Тайга.info».
Само голосование было тайным. При этом Тулеев был единственным кандидатом в бюллетенях. «Наш кандидат только один — Тулеев Аман Гумирович», — заявил глава фракции «Единая Россия» Сергей Апарин, предложивший от имени партии выдвинуть Тулеева на пост спикера. СМИ напоминает, что 9 апреля компания Апарина получила очередной крупный тендер на ремонт дорог в Кемеровской области.
Перед голосованием Тулеев пообещал не допускать «распрей» между исполнительной и законодательной властью в Кузбассе. Он также обозначил план действий: «Задача только одна — поддерживать исполнительную власть, работать на благо людей».
Тулеев
ушел в отставку
с поста губернатора Кемеровской области 1 апреля после страшного пожара и гибели 64 человек в кемеровском
ТЦ «Зимняя вишня». 3 апреля газета «Коммерсант» сообщила, что бывший губернатор получил мандат депутата Совета народных депутатов Кемеровской области и может стать спикером регионального парламента.
Политологи, опрошенные изданием, отмечали, что в федеральном центре «большого сопротивления» назначению Тулеева председателем парламента нет. Вместе с тем возможность назначения Тулеева спикером облпарламента раскритиковал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов. Он назвал это решение неправильным и предположил, что жители Кузбасса его «просто не поймут».