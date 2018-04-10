Кемеровские депутаты одобрили «дальнейшую эксплуатацию» Тулеева, избрав его новым спикером парламента

"Тайга.info"

По данным издания, голосование по кандидатуре Тулеева состоялось во вторник утром, 10 апреля. В поддержку Тулеева высказались 38 депутатов из 39 депутатов, участвовавших в сессии, еще один оказался против.

"Дальнейшая эксплуатация Амана Гумировича — в интересах Кузбасса, в наших общих интересах", — приводит слова Волчека «Тайга.info».

Само голосование было тайным. При этом Тулеев был единственным кандидатом в бюллетенях. «Наш кандидат только один — Тулеев Аман Гумирович», — заявил глава фракции «Единая Россия» Сергей Апарин, предложивший от имени партии выдвинуть Тулеева на пост спикера. СМИ напоминает, что 9 апреля компания Апарина получила очередной крупный тендер на ремонт дорог в Кемеровской области.

Перед голосованием Тулеев пообещал не допускать «распрей» между исполнительной и законодательной властью в Кузбассе. Он также обозначил план действий: «Задача только одна — поддерживать исполнительную власть, работать на благо людей».

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