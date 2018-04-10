Подмосковье — лидер по созданию условий для ведения бизнеса

Московская область является одним из лидеров по созданию условий для ведения бизнеса, в том числе малого и среднего. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания правительства региона.

Наша цель — войти в тройку лучших регионов страны по уровню развития конкуренции. Важнейшие направления для нас — оптимизация МУП и ГУП, расширение доступа малого бизнеса к государственным и муниципальным закупкам, а также цифровая экономика. Еще раз хочу обратить внимание на важность перехода на электронный документооборот во всех сферах, а также контроля за исполнением контрактов

В Московской области был создан первый в стране Портал исполнения контрактов (ПИК). Воробьев заявил, что необходимо, чтобы к концу 2018 года вся отчетность по торгам, по контрактам в Московской области сдавалась только в электронной форме. Губернатор попросил держать этот вопрос на контроле.

Также глава региона еще раз поздравил всех со светлым праздником Пасхи и поблагодарил муниципальные власти и правоохранительные органы за обеспечение безопасности. Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье около 1,5 тысяч храмов, почти во всех прошли торжественные богослужения.