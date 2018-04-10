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Подмосковье — лидер по созданию условий для ведения бизнеса
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Подмосковье — лидер по созданию условий для ведения бизнеса 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Московская область является одним из лидеров по созданию условий для ведения бизнеса, в том числе малого и среднего. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания правительства региона.
Наша цель — войти в тройку лучших регионов страны по уровню развития конкуренции. Важнейшие направления для нас — оптимизация МУП и ГУП, расширение доступа малого бизнеса к государственным и муниципальным закупкам, а также цифровая экономика. Еще раз хочу обратить внимание на важность перехода на электронный документооборот во всех сферах, а также контроля за исполнением контрактов
Андрей Воробьев, губернатор Московской области.
В Московской области был создан первый в стране Портал исполнения контрактов (ПИК). Воробьев заявил, что необходимо, чтобы к концу 2018 года вся отчетность по торгам, по контрактам в Московской области сдавалась только в электронной форме. Губернатор попросил держать этот вопрос на контроле.
Также глава региона еще раз поздравил всех со светлым праздником Пасхи и поблагодарил муниципальные власти и правоохранительные органы за обеспечение безопасности. Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье около 1,5 тысяч храмов, почти во всех прошли торжественные богослужения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании Государственного Совета РФ. Совещание в Кремле провел президент России Владимир Путин. Главной темой стало развитие конкуренции в национальной экономике.
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