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В Волгограде нашлась пропавшая неделю назад школьница
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В Волгограде нашлась пропавшая неделю назад школьница 

v1.ru 59 минут назад
Фото: v1.ru
Пропавшая в Волгограде неделю назад — 3 апреля — 15-летняя школьница Ольга Штефан нашлась так же неожиданно, как и потерялась. Вчера она живая и невредимая вернулась домой. Пока полицейские и волонтеры искали девочку, она весело проводила время в кругу друзей.
— Ольга нашлась вчера, — сообщила сегодня V1.ru руководитель ВРОО «ВолгоСпас-ППД» Лариса Селянинова. — Девочка самостоятельно вернулась домой. С ней все в порядке.
По сведениям волонтеров, все восемь дней 15-летняя девочка отдыхала в компании своих друзей. По некоторым сведениям, за это время она успела даже выйти на связь с матерью через социальную сеть. Как отреагировали на поведение своего ребенка родители — неизвестно. Прежде семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов и в целом характеризуется положительно.
Искали волгоградскую школьницу с самого первого дня ее пропажи — 3 апреля. В тот день она ушла и не вернулась. Родственники девочки заявили в полицию в тот же день. Чуть позже к поискам загулявшего ребенка присоединились и волонтеры.
— Спасибо всем, кто помогал искать девочку, — говорит Лариса Селянинова. — Очень активно нас поддержали не только в Волгограде. Информацию распространяли в Камышине и Калаче-на-Дону. Местые жители, побывавшие в похожих ситуациях, оказали большую помощь и поддержку.
1 марта в городе Камышине Волгоградской области по дороге в школу беследно исчезла 11-летняя девочка. На протяжении нескольких дней ее искали полицейские со всей области. В итоге 5 марта девочку удалось найти в одной из квартир в Камышине. Там ее удерживал 58-летний мужчина. По сведениям силовиков, укравший ребенка камышанин планировал убийство.
В Калаче-на-Дону в середине сентября прошлого года с детской площадки исчезла пятилетняя девочка. Ее искали сотни волонтеров, казаки, полиция, бойцы Росгвардии. Спустя неделю ребенка нашли мертвой в гараже местного жителя. Мужчина изнасиловал, а затем задушил малышку.
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