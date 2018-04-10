В Волгограде ищут пропавшую неделю назад 15-летнюю школьницу

В Центральном районе Волгограда неделю назад — 3 апреля — ушла из дома и не вернулась 15-летняя школьница Юлия Штефан. Полицейские ищут девушку с первого дня ее исчезновения, к поискам уже подключились волонтеры.

— 3 апреля девочка ушла из дома, расположенного в Центральном районе Волгограда, и до сих пор не вернулась, — сообщили V1.ru в правоохранительных органах Волгограда. — Об исчезновении школьницы родственники сообщили в тот же день. Организованы поиски подростка, которые на данный момент не принесли результата.

Вчера сообщение о пропавшей девушке начали распространять в социальных сетях волонтеры.

— В качестве одной из версий мы рассматриваем то, что девочка может находиться в компании друзей. Раньше она из дома не уходила. Поиски ведутся на территории Волгограда и пока за его пределы не выходили, — рассказали V1.ru добровольцы «ВолгоСпас-ППД».

Приметы Ольги Штефан:

на вид 16-17 лет, рост 170 сантиметров, среднее телосложение, глаза карие, нос прямой, волосы темно-русые ниже плеч.

Была одета в синюю синтепоновую куртку, черные джинсы, на ногах черные кроссовки.

Всех, кому может быть что-либо известно о месте нахождения девочки, просят сообщать по телефонам: 02, 112, 8 (905) 399-67-18 — полиция; 8 (905) 397-94-56 — волонтеры.