В НСО взорвут лед на реке для свободного паводка

11 апреля в районы Новосибирской области для сопровождения ледохода отправится оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области, спасательный расчет Аварийно-спасательной службы и подготовленная команда подрывников, сообщает ГУ МЧС России по НСО.

В апреле во время вскрытия рек не искалечено образование заторов льда на отдельных участках и подъем уровней воды. Сейчас спасатели сосредоточили свое внимание на реке Иня. Рядом с рекой находятся садовые общества «Рябинка», «Кедр», «Калинка». Специалисты при помощи беспилотника и судна на воздушной подушке обследуют реку и определят места, где могут возникнуть ледовые заторы. А затем проведут взрывные работы для принудительного разрыхления льда.

«Точное место работ определят после детальной разведки реки на протяжении 10-20 километров вверх по течению. Предполагается, что 11 апреля превентивные взрывные работы проведут на реке Иня в трех-четырех местах возможного образования заторов, на отрезке от Новомотково до Плотниково в границах Мошковского и Тогучинского районов. Во время операции будут приняты повышенные меры безопасности», — сообщил старший оперативной группы Главного управления МЧС России по Новосибирской области майор Игорь Шалаев.