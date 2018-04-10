Что делать, если укусил клещ? 

Не занимайтесь самолечением.
Если вы обнаружили на клеща, срочно обратитесь в больницу. Снимать его незащищёнными руками категорически запрещено. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре, при раздавливании насекомого может заразиться Крымской геморрагической лихорадкой. Получить помощь можно при укусе клеща в двух организациях Волгоградской области: в «Центре гигиены и эпидемиологии» по улице Ангарской, д. 13Б, тел. 36-25-71 и в Противочумном институте по улице Голубинской, д. 7, тел. 37-37-74. Специалисты предупреждают, что при присасывании насекомого заниматься самолечением категорически запрещено. После его удаления необходимо в течение 14 дней два раза в день измерять температуру, а в случае ухудшения здоровья обязательно обратиться к врачу.