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Более 2 тысяч ярославцев обратились за помощью на портал «Делаем вместе!»
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"Пахнет, как в мясном цехе". МЧС вернулось на место крушения Ан-148
"Пахнет, как в мясном цехе". МЧС вернулось на место крушения Ан-148

Более 2 тысяч ярославцев обратились за помощью на портал «Делаем вместе!» 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
Правительство области запустило проект 3 октября прошлого года. За все это время в мэрию поступило 2 343 обращения. 1 879 из них содержали просьбы о помощи и 600 — предложения по улучшению нынешней ситуации в сфере ЖКХ и обустройства дворов.
По оценке заявителей, только 1 341 проблем были решены властями.
Самые популярные проблемы в городе:
содержание дворов и придомовых территорий — 1 030 сообщенийжалобы на работу городского пассажирского транспорта — 496 обращений тема автомобильных дорог — 368 обращений сфера ЖКХ — 335 обращенийтема безопасности — 114 обращений
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