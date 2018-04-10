Более 2 тысяч ярославцев обратились за помощью на портал «Делаем вместе!»

Правительство области запустило проект 3 октября прошлого года. За все это время в мэрию поступило 2 343 обращения. 1 879 из них содержали просьбы о помощи и 600 — предложения по улучшению нынешней ситуации в сфере ЖКХ и обустройства дворов.

По оценке заявителей, только 1 341 проблем были решены властями.

Самые популярные проблемы в городе:

содержание дворов и придомовых территорий — 1 030 сообщенийжалобы на работу городского пассажирского транспорта — 496 обращений тема автомобильных дорог — 368 обращений сфера ЖКХ — 335 обращенийтема безопасности — 114 обращений