Дом культуры И.Русакова отремонтируют по итогам аукциона в Москве

Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

«Победитель конкурса с ограниченным участием выполнит производственные работы на объекте культурного наследия, известном как Дом культуры им. И.Русакова, расположенном на ул. Стромынка, д. 6. Исторический облик памятника советской архитектуры воссоздан в 2015 г. Победителю конкурса с ограниченным участием предстоит обезопасить партер зрительного зала и провести еще ряд работ внутри здания», — говорится в сообщении.

Подрядчик должен будет установить ограждения для безопасности в партере зрительного зала, площадку для обслуживания вентиляционных установок, а так же курительную кабину на прилегающей территории. Также необходимо будет оштукатурить и обработать стены в подвале Дома культуры, отремонтировать напольные покрытия и привести в порядок кирпичный забор.

Начальная стоимость контракта составляет 20,2 млн руб. Заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием принимаются до 19 апреля 2018 г.