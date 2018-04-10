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Дом культуры И.Русакова отремонтируют по итогам аукциона в Москве
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Дом культуры И.Русакова отремонтируют по итогам аукциона в Москве 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.
«Победитель конкурса с ограниченным участием выполнит производственные работы на объекте культурного наследия, известном как Дом культуры им. И.Русакова, расположенном на ул. Стромынка, д. 6. Исторический облик памятника советской архитектуры воссоздан в 2015 г. Победителю конкурса с ограниченным участием предстоит обезопасить партер зрительного зала и провести еще ряд работ внутри здания», — говорится в сообщении.
Подрядчик должен будет установить ограждения для безопасности в партере зрительного зала, площадку для обслуживания вентиляционных установок, а так же курительную кабину на прилегающей территории. Также необходимо будет оштукатурить и обработать стены в подвале Дома культуры, отремонтировать напольные покрытия и привести в порядок кирпичный забор.
Начальная стоимость контракта составляет 20,2 млн руб. Заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием принимаются до 19 апреля 2018 г.
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