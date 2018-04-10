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«По колено воды в погребах». На Дону со страхом ожидают половодье
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«По колено воды в погребах». На Дону со страхом ожидают половодье 

АиФ Ростов 50 минут назад
Фото: АиФ Ростов
После холодного марта с его ночными заморозками расщедрившийся на солнышко апрель кажется многим подарком природы. Но радоваться резкому потеплению, похоже, рано.
Скачок на термометре привёл к массовому таянию снега на севере региона, большая вода пришла и от соседей — Волгоградской и Воронежской областей.
Остаться на плаву
В 2018 году талые воды стали настоящим бедствием для целого ряда российских регионов. Особенно досталось соседней, Волгоградской области, где уже введён режим чрезвычайной ситуации — там затопило около 20 населённых пунктов.
На помощь местным спасателям пришлось отправиться и донским специалистам. Потоки, смывающие целые посёлки, текут в сторону Дона, и, возможно, скоро уже нам понадобится помощь со стороны.
Для Ростов­ской области половодье представляет особую угрозу. Водная карта региона состоит из 165 малых и средних рек общей протяжённостью более 9,5 тысячи километров. Если считать ещё ручьи и балки, то число водотоков достигает 4,5 тысячи. Стоит воде перешагнуть критическую отметку, как десятки домов окажутся в зоне риска.
Впрочем, север области это уже почувствовал. Первый в этом году потоп начался в Шолоховском районе — из берегов вышла река Чёрная, подтопив хутор Кружилинский.
По колено вода стоит в погребах и у жителей хуторов Поповский и Терновской. Около 30 человек эвакуировались вместе с домашней скотиной. Подтопленными оказались и два низководных моста в Мартыновском и Тарасовском районах.
Спасателям срочно пришлось распиливать ледяной затор на речке: вал воды упирался в глыбы льда и возвращался обратно, заливая прибрежную полосу. И только после того, как дорогу воде прорубили, она начала отступать.
Со страхом ждут низовку и в Азовском районе, который заливает вместе с Неклиновским, Матвеево-Курганским, Мясниковским и Батайском чуть ли не каждый год.
Бежать некуда
«Пока у нас сухо, но все помнят, как пару лет назад нашу Обуховку затопило за считанные часы. Вода буквально накрыла улицы, в нашем дворе дошла до верха ворот, легковых машин не было видно, — вспоминает местный житель Александр Пахомов. — К подтоплениям мы давно привыкли, они в здешних местах дело нередкое из-за низовки и сильного ветра, нагоняющего воду. Но в тот раз стихия так разбушевалась, что даже старожилам поплохело. Остаётся только молиться, чтобы всё это не повторилось».
Но только ли вешние воды виноваты в том, что ежегодно тысячи дончан должны уповать на милость небес? Местные экологи давно бьют тревогу: русла малых рек забиты илом, из-за чего пропуск большого количества воды становится невозможным, ей приходится выходить из берегов и разливаться по округам.
В 2012 году на Дону была принята программа развития водохозяйственного комплекса Ростовской области, благодаря которой и планировалось расчистить реки.
До 2020 года на неё планировалось потратить 1,8 миллиарда рублей, но чиновники сразу заявили, что из 500 километров водотоков, требующих улучшения пропуск­ной способности, расчищено будет меньше половины.
По сути, лишив людей надежды на то, что кто-то наконец всерьёз возьмётся за ремонт гидротехнических сооружений и инфраструктуры инженерной защиты, которые могли бы оградить донские города и веси от стихийных бедствий. Мокрая рулетка продолжается…
Повышенная готовность
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Игорь Грамматин:
«Ожидается повышение уровней воды на реках Песковатка (Верхнедонской район), Сухая Елань в Шолоховском районе, в бассейне реки Чир в Боков­ском, Советском и Обливском районах, а также в бассейне реки Калитва.
В связи с этим идёт ежесуточный контроль уровня воды на реках донского региона, а наши подразделения приведены в режим функционирования «Повышенная готовность».
АиФ Ростов: последние новости
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