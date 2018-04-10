«По колено воды в погребах». На Дону со страхом ожидают половодье 

После холодного марта с его ночными заморозками расщедрившийся на солнышко апрель кажется многим подарком природы. Но радоваться резкому потеплению, похоже, рано.
Скачок на термометре привёл к массовому таянию снега на севере региона, большая вода пришла и от соседей — Волгоградской и Воронежской областей.
Остаться на плаву
В 2018 году талые воды стали настоящим бедствием для целого ряда российских регионов. Особенно досталось соседней, Волгоградской области, где уже введён режим чрезвычайной ситуации — там затопило около 20 населённых пунктов.
На помощь местным спасателям пришлось отправиться и донским специалистам. Потоки, смывающие целые посёлки, текут в сторону Дона, и, возможно, скоро уже нам понадобится помощь со стороны.
Для Ростовской области половодье представляет особую угрозу. Водная карта региона состоит из 165 малых и средних рек общей протяжённостью более 9,5 тысячи километров. Если считать ещё ручьи и балки, то число водотоков достигает 4,5 тысячи. Стоит воде перешагнуть критическую отметку, как десятки домов окажутся в зоне риска.
Впрочем, север области это уже почувствовал. Первый в этом году потоп начался в Шолоховском районе — из берегов вышла река Чёрная, подтопив хутор Кружилинский.
По колено вода стоит в погребах и у жителей хуторов Поповский и Терновской. Около 30 человек эвакуировались вместе с домашней скотиной. Подтопленными оказались и два низководных моста в Мартыновском и Тарасовском районах.
Спасателям срочно пришлось распиливать ледяной затор на речке: вал воды упирался в глыбы льда и возвращался обратно, заливая прибрежную полосу. И только после того, как дорогу воде прорубили, она начала отступать.
Со страхом ждут низовку и в Азовском районе, который заливает вместе с Неклиновским, Матвеево-Курганским, Мясниковским и Батайском чуть ли не каждый год.
Бежать некуда
«Пока у нас сухо, но все помнят, как пару лет назад нашу Обуховку затопило за считанные часы. Вода буквально накрыла улицы, в нашем дворе дошла до верха ворот, легковых машин не было видно, — вспоминает местный житель Александр Пахомов. — К подтоплениям мы давно привыкли, они в здешних местах дело нередкое из-за низовки и сильного ветра, нагоняющего воду. Но в тот раз стихия так разбушевалась, что даже старожилам поплохело. Остаётся только молиться, чтобы всё это не повторилось».
Но только ли вешние воды виноваты в том, что ежегодно тысячи дончан должны уповать на милость небес? Местные экологи давно бьют тревогу: русла малых рек забиты илом, из-за чего пропуск большого количества воды становится невозможным, ей приходится выходить из берегов и разливаться по округам.
В 2012 году на Дону была принята программа развития водохозяйственного комплекса Ростовской области, благодаря которой и планировалось расчистить реки.
До 2020 года на неё планировалось потратить 1,8 миллиарда рублей, но чиновники сразу заявили, что из 500 километров водотоков, требующих улучшения пропускной способности, расчищено будет меньше половины.
По сути, лишив людей надежды на то, что кто-то наконец всерьёз возьмётся за ремонт гидротехнических сооружений и инфраструктуры инженерной защиты, которые могли бы оградить донские города и веси от стихийных бедствий. Мокрая рулетка продолжается…
Повышенная готовность
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Игорь Грамматин:
«Ожидается повышение уровней воды на реках Песковатка (Верхнедонской район), Сухая Елань в Шолоховском районе, в бассейне реки Чир в Боковском, Советском и Обливском районах, а также в бассейне реки Калитва.
В связи с этим идёт ежесуточный контроль уровня воды на реках донского региона, а наши подразделения приведены в режим функционирования «Повышенная готовность».