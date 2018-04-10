«Весна перестаралась». На видео попал ещё один затопленный район Воронежской области

Эффектный ролик сняли в Бутурлиновском районе. Творческая группа IVP (авторы проекта «Пора в поход») показала с высоты птичьего полёта ещё один затопленный район Воронежской области — Бутурлиновский. Съёмки проходили в выходные, 7 и 8 апреля. И здесь уже нет зимних пейзажей, заснеженных просторов и замершей в ожидании весны природы — она наконец-то вступила в свои права. И сделала это стремительно — так, как никто не ожидал.

А то, что зима всё-таки была, на кадрах выдают лишь поля с озимыми — на них осталось немного снега.

— Весна-2018 долго ждала передачу эстафеты от зимы. А потому так рьяно кинулась топить снега своим теплом, что немного перестаралась. Что уж говорить о половодье на реках, когда просто талая вода с холмов может создать такие разливы, — рассказали участники мастерской Independent video production IVP.