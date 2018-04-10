Производство плитной продукции на «Карелия ДСП» будет восстановлено к сентябрю 2018 года 

На совещании обсуждался ход восстановления предприятия, в том числе график конкурсных процедур на закупку необходимого оборудования, восстановительно-монтажных, строительно-монтажных работ, а также пуско-наладки. Члены Рабочей группы прогнозируют, что комбинат возобновит производство плитной продукции (ДСП и ЛДСП) уже к сентябрю 2018 года.
Параллельно прорабатывается вопрос его частичного перепрофилирования. «Управляющая компания продолжает тщательное изучение и анализ всех возможных сценариев, — отметил член Рабочей группы, директор по развитию Segezha Group Олег Арминен. По его словам, промышленную площадку обследовали представители немецких компаний: BINOS, поставщика комплексных технологических линий производства древесных плит, и Dieffenbacher Gmbh, — компании — производителя оборудования, установленного на предприятии. „Мы рассматриваем конкретные предложения, которые лягут в основу дальнейшего развития обновленного предприятия“, — заявил Олег Арминен.
Рабочая группа приняла объективное решение о продлении режима вынужденного простоя предприятия до 31 июня с сохранением работникам двух третей средней заработной платы. „На ликвидации последствий пожара сегодня трудятся 112 сотрудников, через несколько недель к ним присоединятся еще 70 человек, которые ранее находились в вынужденном отпуске“, — прокомментировал исполнительный директор АО „Карелия ДСП“ Андрей Кочетков, — Важнейшими условиями при восстановлении производства по-прежнему являются деятельное содействие органов республиканской власти и достаточное, экономически обоснованное сырьевое обеспечение».
К сведению, 14 марта в ходе рабочей встречи Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и Президент Segezha Group Михаил Шамолин обсудили перспективы обновления плитного производства в поселке Пиндуши. «Для региона важным вопросом является восстановление комбината, мы должны вместе подумать о его будущем и готовы рассматривать возрождение Карелия ДСП в рамках проекта по модернизации, в том числе проработать вопрос обеспечения древесным сырьем в необходимом объеме», — заявил в ходе обмена мнениями Артур Парфенчиков. В свою очередь Глава группы лесопромышленных компаний Михаил Шамолин подтвердил, что в результате конструктивных переговоров правительство Карелии и Segezha Group взяли на себя взаимные обязательства по возобновлению работы завода и рассматривают в этой связи несколько перспективных проектов.
Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 12 государств. Производственные активы расположены в 7 странах мира и в 6 регионах РФ. Продукция реализуется в 88 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек. Segezha Group — крупнейший лесопользователь в Европейской части России, общая площадь арендованного лесфонда составляет 6,8 млн га, 96% которого сертифицировано. Segezha Group занимает 1 место в России (52% рынка) и 2 место в Европе (16, 3% рынка) по производству бумажных мешков. 1 место в России (71% рынка) и 4 место в мире по производству высококачественной небеленой мешочной бумаги. 5 место в России и 7 место в мире по производству большеформатной березовой фанеры. 1 место в России по производству пиломатериалов и по производству домов из клееного бруса.