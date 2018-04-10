Производство плитной продукции на «Карелия ДСП» будет восстановлено к сентябрю 2018 года

На совещании обсуждался ход восстановления предприятия, в том числе график конкурсных процедур на закупку необходимого оборудования, восстановительно-монтажных, строительно-монтажных работ, а также пуско-наладки. Члены Рабочей группы прогнозируют, что комбинат возобновит производство плитной продукции (ДСП и ЛДСП) уже к сентябрю 2018 года.

Параллельно прорабатывается вопрос его частичного перепрофилирования. «Управляющая компания продолжает тщательное изучение и анализ всех возможных сценариев, — отметил член Рабочей группы, директор по развитию Segezha Group Олег Арминен . По его словам, промышленную площадку обследовали представители немецких компаний: BINOS, поставщика комплексных технологических линий производства древесных плит, и Dieffenbacher Gmbh, — компании — производителя оборудования, установленного на предприятии. „Мы рассматриваем конкретные предложения, которые лягут в основу дальнейшего развития обновленного предприятия“, — заявил Олег Арминен.

Рабочая группа приняла объективное решение о продлении режима вынужденного простоя предприятия до 31 июня с сохранением работникам двух третей средней заработной платы. „На ликвидации последствий пожара сегодня трудятся 112 сотрудников, через несколько недель к ним присоединятся еще 70 человек, которые ранее находились в вынужденном отпуске“, — прокомментировал исполнительный директор АО „Карелия ДСП“ Андрей Кочетков , — Важнейшими условиями при восстановлении производства по-прежнему являются деятельное содействие органов республиканской власти и достаточное, экономически обоснованное сырьевое обеспечение».

К сведению, 14 марта в ходе рабочей встречи Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и Президент Segezha Group Михаил Шамолин обсудили перспективы обновления плитного производства в поселке Пиндуши . «Для региона важным вопросом является восстановление комбината, мы должны вместе подумать о его будущем и готовы рассматривать возрождение Карелия ДСП в рамках проекта по модернизации, в том числе проработать вопрос обеспечения древесным сырьем в необходимом объеме», — заявил в ходе обмена мнениями Артур Парфенчиков. В свою очередь Глава группы лесопромышленных компаний Михаил Шамолин подтвердил, что в результате конструктивных переговоров правительство Карелии и Segezha Group взяли на себя взаимные обязательства по возобновлению работы завода и рассматривают в этой связи несколько перспективных проектов.