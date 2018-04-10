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В Переславле-Залесском предпринимателей и производителей объединит единый информационный портал
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В Переславле-Залесском предпринимателей и производителей объединит единый информационный портал 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
9 апреля на заседании совета директоров руководители промышленных предприятий Переславля-Залесского и Переславского района обсудили инициативу объединения этих муниципальных образований и создание единого информационного портала для местных предпринимателей и производителей.
— Порой возникает ситуация, когда предприятия не знают, кто у них «за забором», и ищут партнеров, поставщиков в других регионах. Появилось предложение создать единый информационный портал, сайт, на котором будет информация обо всех предприятиях города и района, — рассказал глава города Владимир Волков.
На этом сайте также планируется разместить инвестиционную карту со свободными площадями и реестром земельных участков, банк вакансий, новостную ленту, информацию о программах поддержки предпринимательства, которые сейчас реализует Правительство региона. В ближайшее время на предприятия Переславского края будут отправлены запросы на предоставление информации для размещения на сайте.
Бизнесмены и депутаты поддержали идею создания такого информационного портала.
Обсуждение инициативы объединения города и района особых вопросов не вызвало. Плюсы, которые оно дает — рост инвестиций, повышение управляемости и устранение барьеров, — были очевидны для всех присутствующих на заседании.
— Сегодня любая потенциальная территория развития, которая находится, к примеру, в Пригородном поселении, теряет свою инвестиционную привлекательность. Любой инвестор, планируя построить там предприятие, поневоле сталкивается с увеличением сроков согласования, связанных, например, с проектированием и подключением к инженерным сетям, потому что часть вопросов необходимо решать с поселением, часть с городом, часть с районом. Да и в целом сферы ответственности за инженерные сети у нас порой перепутаны. И это только одна из существующих проблем. Если будет единоначалие, то вокруг Переславля можно будет развивать серьезные инвестиционные проекты, интерес к нам вырастет в разы, — подчеркнул председатель комитета по экономической политике Ярославской областной Думы Александр Кучменко.
За счет исчезновения дублирующих функций администраций поселений и района увеличится скорость принятия решений. Появится возможность разрабатывать единые инвестиционные программы, избегая конфликтов интересов между инвестором и двумя уровнями власти. Соответственно, увеличится количество рабочих мест и снизится маятниковая миграция.
— Абсолютно правильно сказано, что нужно создавать информационный портал. Потенциал и города, и района огромный. Надо очень аккуратно подойти к объединению, используя потенциал таких поселков, как Ивановское, Глебовское, Рязанцево, Нагорье. Объединение позволит подтянуть и город, и село. Это вполне реально, — отметил председатель совета директоров предприятий Переславля-Залесского, генеральный директор АО «Завод ЛИТ» Николай Шилов.
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