Заняться спортом всем поселком решили в Новосибирской области

Жители поселка им. Крупской решили построить такой же объект, как тот, что был возведен в Верх-Туле в конце 2017 года. Тогда верх-тулинцы за 1,5 месяца собрали личные средства в размере, необходимом по условиям программы — 10% от стоимости спортплощадки. Еще 20% (а это более 350 000 рублей) внес сельсовет, а 1,5 млн рублей выделила область.

«Создание универсальной спортплощадки — идея давняя. — Хотелось иметь необходимые условия для занятий мини-футболом, баскетболом и волейболом, — рассказала глава Верх-Тулинского сельсовета Майя Соболек. — Население поддержало проект и живо откликнулось на софинансирование, собрав необходимые 150 тысяч рублей буквально за месяц. Свою лепту внесли и предприятия, поэтому сумма сбора выросла более чем на 50 тысяч. Позже за счет местного бюджета установим ограждение».

Имея перед глазами пример верх-тулинцев, на сходе граждан более 40 человек одобрили идею универсальной спортплощадки. «В поселке есть большая потребность не только в спортивном объекте, а в принципе в месте массового сбора и отдыха жителей. Проект спортплощадки — это готовый документ, он уже реализован, и организационно все готово для того, чтобы построить такую площадку еще раз. У людей есть большой подъем по поводу проекта, на сходе многие вызвались бесплатно трудиться на стройке», — рассказал VN.ru участник инициативной группы Александр Жатов.

Сейчас в поселке идет сбор подписей в поддержку строительства спортивной площадки. В магазинах поселка (их два) лежат листы, где может расписаться каждый желающий. В детском саду поселка стартовал конкурс рисунка в поддержку строительства.

Как только заявка на участие в программе инициативного бюджетирования будет одобрена на уровне региона, начнется сбор средств.