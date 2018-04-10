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Вниманию жителей района Ново-Переделкино!
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"Пахнет, как в мясном цехе". МЧС вернулось на место крушения Ан-148
"Пахнет, как в мясном цехе". МЧС вернулось на место крушения Ан-148

Вниманию жителей района Ново-Переделкино! 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 50 минут назад
Сообщаем, что с 11 по 20 апреля парк «Буратино» (ул. Новоорловская, вл. 5) будет закрыт для посещения в связи с просушкой.
Управа района Ново-Переделкино города Москвы: последние новости
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