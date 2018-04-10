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В Самарской области предложили запретить гражданам шуметь дома с 20:00
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В Самарской области предложили запретить гражданам шуметь дома с 20:00 

63.ru 57 минут назад
Фото: 63.ru
Депутаты губернской думы поддержали поправки в законопроект «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области». Инициатором выступила уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова.
— Сейчас «время тишины» составляет 10 часов — с 22:00 до 8:00. Я предлагаю в будни увеличить это время на 2 часа — с 20:00, — пояснила Ольга Гальцова во время заседания комитета губдумы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции. — В это время уровень шума не должен превышать 80 децибел. То есть нельзя проводить ремонтные работы, громко включать музыку, проводить разгрузочные работы. Летом «время тишины» начинается с 23:00.
В качестве исключения жителям Самарской области можно шуметь в Новый год и другие праздники. Также ограничение не распространяется на срочные ремонтные работы.
При этом омбудсмен оговорилась, что не предлагала распространить закон о тишине на период с 13:00 до 15:00. Информация об этом содержалась в документе, опубликованном на сайте губдумы.
Также законопроект отправят в комиссию по законодательству. Кроме того, его будут обсуждать вместе с руководителями муниципалитетов и местными жителями.
Сейчас же региональный закон о тишине запрещает шуметь с 22:00 до 08:00, а с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 08:00. Для граждан штрафы составляют 500–3000 рублей, для должностных лиц — 3000–8000 рублей, для юридических лиц — 5000–15000 рублей. При повторных нарушениях суммы возрастают.
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