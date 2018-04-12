Самарским политикам отказали в оборудовании мест для курения в больницах

Самарские политики предложили смягчить федеральный антитабачный закон. Но в Совете Федерации к идее отнеслись отрицательно. Об этом стало известно в четверг, 12 апреля, на заседании комитета губдумы по здравоохранению, демографии и социальной политике.

— Законопроект предусматривает создание мест для курения на территориях больниц. Его направляли на оценку в комиссию законодателей Совета Федерации. Заключение отрицательное. Губернской думе рекомендовали не направлять данный законопроект на рассмотрение Государственной думе . Объяснили это необходимостью придерживаться принципа борьбы с табакокурением, — рассказал начальник отдела законодательства в сфере социальной политики, государственной службы и трудового законодательства губдумы Сергей Рыбалко.

Несмотря на это, члены комитета рекомендовали губдуме всё-таки отправить законопроект в губернскую думу. Его автор, депутат и главный врач городской больницы № 5 Николай Ренц ранее пояснял, что отучить пациентов от пагубной привычки невозможно, а из-за отсутствия спецплощадок граждане начинают курить где попало и зачастую провоцируют пожары.

Сейчас в Самарской области , помимо федерального, действует и региональный антитабачный закон. Первый документ запрещает курить в культурных, социальных, медицинских учреждениях и около них, в лифтах, на детских площадках, на пляжах, в самолетах, поездах и других местах с большим скоплением людей. Нарушение карается штрафом в размере от 500 до 3000 рублей.

Власти 63-го региона запретили курить на остановках общественного транспорта и у подъездов жилых домов — только на расстоянии 15 метров от них. Свободными от табачного дыма стали также парки, скверы, набережная реки Волги и площадки, где проходят массовые культурные мероприятия. Штраф за нарушения составляет 1500 рублей.