Весенние заморозки не страшны

Решение очень простое, дешёвое, а самое главное эффективное. Устанавливаем над грядкой тоннель из любой плёнки, можно агроволокно. Устанавливаем в этот тоннель обыкновенную свечку из хозяйственного магазина. Когда появляется угроза заморозка поджигаем. ВСЁ! Свечка будет гореть и поддерживать тепло всю ночь. Для лучшего обогрева желательно над свечкой установить металлическое ведёрко или банку, оставив внизу щель для поступления воздуха. (А то свечка погаснет) Так долго горит свеча! Такой способ спасает даже от наших Оренбургских возвратных заморозков. Таким же способом я спасаю цветущие кустарники жимолости, крыжёвника и другие. Перенёс я этот опыт очень давно. Люблю зимнию ночную рыбалку на леща, так вот в палатке светло и тепло. Даже снимаешь рукавицы, шапку иногда и тулуп. Так что Всем Семидачникам Удачи и тепла на Даче!Решение очень простое, дешёвое, а самое главное — эффективное. Устанавливаем над грядкой тоннель из любой плёнки, можно агроволокно. Устанавливаем в этот тоннель обыкновенную свечку из хозяйственного магазина. Когда появляется угроза заморозка — поджигаем. ВСЁ!

Свечка будет гореть и поддерживать тепло всю ночь. Для лучшего обогрева желательно над свечкой установить металлическое ведёрко или банку, оставив внизу щель для поступления воздуха (А то свечка погаснет). Так долго горит свеча!

Такой способ спасает даже от наших Оренбургских возвратных заморозков. Таким же способом я спасаю цветущие кустарники жимолости, крыжовника и другие. Перенёс я этот опыт очень давно. Люблю зимнюю ночную рыбалку на леща, так вот, в палатке светло и тепло. Даже снимаешь рукавицы, шапку, иногда и тулуп.

Так что Всем Семидачникам Удачи и тепла на Даче!