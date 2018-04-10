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В Пскове распространяют рекламу наркотиков
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В Пскове распространяют рекламу наркотиков 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: Псковское Агентство Информации
Как передает «REGNUM», в Пскове состоялось экстренное совещание с управляющими компаниями города. Мэр Пскова Александр Братчиков поручил компаниям взять под контроль и удалять рекламу наркотиков на подконтрольных территориях.
«Наркотики губят наших детей, наносят непоправимый вред здоровью, поэтому мы должны приложить все возможные усилия для того, чтобы подобные надписи не появлялись вновь», — заявил Братчиков.
По словам мэра, с начала 2018 года в Пскове было закрашено около 160 граффити с рекламой наркотиков. Администрация города готовит заявление в полицию.
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