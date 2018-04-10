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Актеры из «Приключений Электроника» попали в базу данных сайта «Миротворец»
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Актеры из «Приключений Электроника» попали в базу данных сайта «Миротворец» 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, исполнившие главные роли в фильме «Приключения Электроника», попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за поездок на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.
Как сообщается на сайте, братья Торсуевы внесены в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса и «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов». Действия владельцев сайта «Миротворец» раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию «прямым призывом к расправе над журналистами».
В базу данных сайта «Миротворец» также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.
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