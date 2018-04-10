Актеры из «Приключений Электроника» попали в базу данных сайта «Миротворец»

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости . Братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, исполнившие главные роли в фильме «Приключения Электроника», попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за поездок на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Как сообщается на сайте, братья Торсуевы внесены в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса и «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

В базу данных сайта «Миротворец» также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.