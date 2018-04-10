Мы вам писали, не отпирайтесь: Тереза Мэй засветилась в Генпрокуратуре РФ

Эти документы, связанные с делами Бориса Березовского Александра Литвиненко , многое объясняют в сегодняшней позиции Лондона по «делу Скрипаля ». Во-первых, судя по ним, Россия более 20 раз безрезультатно обращалась к британскому МВД с просьбой о защите фигурантов российских уголовных дел, проживающих в Великобритании. Во-вторых, как заявили представители российской Генпрокуратуры, британские «компетентные органы» отклонили уже 60 из 83 запросов России о выдаче своих граждан, причастных к преступлениям на родине.

Однако отказ от сотрудничества со стороны Великобритании отнюдь не подразумевает бездействия. Напротив, всякий раз он означает очень даже активную деятельность Лондона, причем по одному отработанному сценарию. Какой-нибудь гражданин — из тех «фигурантов», которых Россия 20 раз просила защищать в Великобритании, — вдруг становится жертвой, вокруг которой накручиваются бездоказательные обвинения против России же. И неважно, что с этим человеком происходило: собирались ли его будто бы убить, как Бориса Березовского в 2003 году, отравили ли его до смерти, как Александра Литвиненко в 2006-м, или «траванулся» он только чуть-чуть, как сейчас Сергей Скрипаль, уже идущий на поправку. Тут главное другое: подать персону как помеху действующей в России власти. Затем обвинять эту власть в ужасном преступлении на территории королевства. И ни в коем случае не приводить доказательств: вот эта деталь — золотое правило лондонской игры.

Отказаться от «игры» Великобритания не в силах. Поэтому-то и не выполняет обязательства Европейской конвенции о взаимной правовой помощи, и никого выдавать России не собирается. Наоборот, это очень хорошо — иметь «в кармане» как можно больше фигурантов разных российских криминальных дел (которым легко придать политический окрас). Их ведь можно в нужный момент достать из «кармана», посадить куда-нибудь на лавочку в парке, ну и так далее, а потом натравить на Москву мировую общественность и до посинения требовать антироссийских санкций.

Так рачительный рыбак заранее накапывает червей в жестянку и хранит их на всякий случай — вдруг завтра рыбалка, а у него и наживка есть. Черви в Лондоне, может быть, и жирные, только рыболовные крючки, на которые можно подцепить «русский балычок», сыплются от ржавчины. Да и балычок давно не дурачок.

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