В Темрюке молодой человек избил до смерти сожителя своей знакомой 

По версии следствия, 31 марта 2018 в частном домовладении по улице Свободной в Темрюке, компания распивала спиртные напитки. Молодой человек 23— лет пришел в гости к знакомой, которая проживала со своим сожителем и матерью. В состоянии опьянения между гостем и сожителем приятельницы возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый серьезно избил мужчину, нанеся не менее десяти ударов ладонями и локтями по лицу, голове, туловищу и грудной клетке. В течение часа после этого от полученных травм он скончался. Смерть наступила в результате травматического шока.
Обвиняемый заключен под стражу. Свою вину он полностью признал. Теперь его ждет суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краснодарскому краю.