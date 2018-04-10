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Родившая Алика Смехова пошла танцевать
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Родившая Алика Смехова пошла танцевать 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
На днях Алика Смехова отметила круглую дату — ей исполнилось 50 лет. По случаю юбилея артистка дала интервью.
В конце марта Алика Смехова справила день рождения. По признанию 50-летней артистки, она не боится возраста, скорее удивляется ему. «Некоторое несоответствие серьезной цифры и моего состояния, внешнего и внутреннего. Чтобы не было так страшно, решила встретить юбилей на сцене, как и полагается актрисе», — рассказала Смехова.
Популярная артистка обладает многогранным талантом. Она и чтица, и певица, и актриса. Плюс Алика вела телепередачи, участвовала в различных шоу и даже написала книгу. «Это правда, я и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Я профессиональная актриса и профессиональная певица. Отсюда все мои экранные, сценические воплощения и перевоплощения. Жанров, в которых я работаю, много, а суть одна — это творческая работа», — объяснила артистка.
В телевизоре Алика Смехова мелькала не так часто. «Выступала в паре с Михаилом Шуфутинским в проекте „Две звезды“, участвовала в „Танцах со звездами“. А вообще, родив второго ребенка в достаточно зрелом возрасте, я буквально через два-три месяца пошла танцевать. Это была личная победа над собой», — цитирует Алику Смехову «Мир новостей».
Актриса пожаловалась, что режиссеры часто рассматривают ее как женщину-вамп, хотя она позиционирует себя клоунессой. «От красивых стерв у меня уже оскомина на зубах. Вообще-то я комедийная актриса, мне нравится быть смешной, нелепой, но мне раз за разом предлагают уже отработанный мною материал. Не всегда имею возможность отказываться: я ответственна за своих детей. А вот нечистую силу играть никогда не соглашаюсь и вряд ли соглашусь. Это связано с моими религиозными убеждениями», — объяснила актриса.
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