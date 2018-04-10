Предприниматель из Пензенской области стал жертвой мошенника при грузоперевозке 

В Кузнецком районе Пензенской области полицейские проводят проверку по факту Интернет-мошенничества. За помощью в местное отделение полиции обратился один из кузнецких предпринимателей. В заявлении бизнесмен указал, что на одном из сайтов разместил объявление о поиске попутного транспорта для грузоперевозки. Кузнечанину требовалось доставить в город Альметьевск республики Татарстан заготовки изделий из дерева. Через некоторое время предприниматель получил отзыв на свое объявление и созвонился с неизвестным Интернет-пользователем. Стороны договорились об оказании услуг по перевозке груза.
«После того, как к предпринимателю подъехал грузовой автомобиль, заявитель через онлайн-банк перечислил на банковский счет в сумме 20 тысяч рублей. Однако в дальнейшем после беседы с водителем выяснил, что незнакомец его обманул, а его телефон оказался отключен. Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
В настоящее время стражи порядка устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления.