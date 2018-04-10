Ещё
Предприниматель из Пензенской области стал жертвой мошенника при грузоперевозке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Пахнет, как в мясном цехе". МЧС вернулось на место крушения Ан-148
"Пахнет, как в мясном цехе". МЧС вернулось на место крушения Ан-148

Предприниматель из Пензенской области стал жертвой мошенника при грузоперевозке 

PNZdrive 58 минут назад
Фото: PNZdrive
В Кузнецком районе Пензенской области полицейские проводят проверку по факту Интернет-мошенничества. За помощью в местное отделение полиции обратился один из кузнецких предпринимателей. В заявлении бизнесмен указал, что на одном из сайтов разместил объявление о поиске попутного транспорта для грузоперевозки. Кузнечанину требовалось доставить в город Альметьевск республики Татарстан заготовки изделий из дерева. Через некоторое время предприниматель получил отзыв на свое объявление и созвонился с неизвестным Интернет-пользователем. Стороны договорились об оказании услуг по перевозке груза.
«После того, как к предпринимателю подъехал грузовой автомобиль, заявитель через онлайн-банк перечислил на банковский счет в сумме 20 тысяч рублей. Однако в дальнейшем после беседы с водителем выяснил, что незнакомец его обманул, а его телефон оказался отключен. Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
В настоящее время стражи порядка устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления.
PNZdrive: последние новости
Обнародованы результаты анализов керосина, которым заправили в Пензе упавший Ан-148 В Пензенской области поменяют расписание поездов «Пенза - Белинская - Пенза» Житель Пензы угнал «ГАЗель» со станции техобслуживания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым735
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14841
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России35
Сын Табакова взбесил народ149
Рубль ждет технический отскок200
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:46
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:04
Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
Оружие Армия
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
00:17
Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Происшествия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
01:04
Хорек прикинулся дохлым ради сна
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение