Ещё
В Певеке запустили новую станцию по очистке воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Пахнет, как в мясном цехе". МЧС вернулось на место крушения Ан-148
"Пахнет, как в мясном цехе". МЧС вернулось на место крушения Ан-148

В Певеке запустили новую станцию по очистке воды 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 10 апреля. Новая модульная станция водоочистки запущена в Певеке. Ее задача — очищать воду, поступающую в город из недавно отремонтированного водохранилища, сообщила во вторник ТАСС директор МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Светлана Зуева.
До этого на протяжении нескольких лет жители самого северного города страны были вынуждены пользоваться питьевой водой, получаемой путем опреснения, а также доставляемой водовозками. Это произошло из-за того, что городское водохранилище находилось в аварийном состоянии. Объект был снова введен в эксплуатацию 29 августа 2017 года. От него до станции водоочистки пролегает семикилометровый водовод.
"Станция была запущена в середине марта, а буквально вчера мы взяли свежие пробы воды, и теперь она соответствует всем нормам. Также улучшение ее качества отмечают и сами жители Певека", — сказала собеседница агентства.
Станция водоочистки установлена за счет средств частного инвестора — ООО «Чукотская строительно-буровая компания». По предварительным оценкам, для полной очистки воды в городской системе водоснабжения потребуется три месяца. Она ведется флотационным методом, когда с поверхности воды удаляется так называемая «грязная пена».
Певек — самый северный город России. Находится за полярным кругом, население — порядка пяти тысяч человек.
ТАСС: последние новости
"Русал": санкции могут повлиять на поставки алюминия из РФ в Японию "Единая Россия" выдвинула Тулеева на должность председателя кемеровского облсовета СМИ: забастовка персонала Air France привела к отмене 30% рейсов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым736
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14841
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России35
Сын Табакова взбесил народ149
Рубль ждет технический отскок202
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:46
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:04
Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
Оружие Армия
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
00:17
Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Происшествия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
01:04
Хорек прикинулся дохлым ради сна
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение