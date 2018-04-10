В Певеке запустили новую станцию по очистке воды

ТАСС , 10 апреля. Новая модульная станция водоочистки запущена в Певеке . Ее задача — очищать воду, поступающую в город из недавно отремонтированного водохранилища, сообщила во вторник ТАСС директор МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Светлана Зуева

До этого на протяжении нескольких лет жители самого северного города страны были вынуждены пользоваться питьевой водой, получаемой путем опреснения, а также доставляемой водовозками. Это произошло из-за того, что городское водохранилище находилось в аварийном состоянии. Объект был снова введен в эксплуатацию 29 августа 2017 года. От него до станции водоочистки пролегает семикилометровый водовод.

"Станция была запущена в середине марта, а буквально вчера мы взяли свежие пробы воды, и теперь она соответствует всем нормам. Также улучшение ее качества отмечают и сами жители Певека", — сказала собеседница агентства.

Станция водоочистки установлена за счет средств частного инвестора — ООО «Чукотская строительно-буровая компания». По предварительным оценкам, для полной очистки воды в городской системе водоснабжения потребуется три месяца. Она ведется флотационным методом, когда с поверхности воды удаляется так называемая «грязная пена».