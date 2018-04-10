Ещё
В Ростове 9 мая пройдет традиционное шествие «Бессмертного полка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Пахнет, как в мясном цехе". МЧС вернулось на место крушения Ан-148
"Пахнет, как в мясном цехе". МЧС вернулось на место крушения Ан-148

В Ростове 9 мая пройдет традиционное шествие «Бессмертного полка» 

Деловое сообщество 57 минут назад
9 мая 2018 года в Ростове-на-Дону вновь пройдет традиционная акция — шествие колонны «Бессмертного полка». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сбор колонны, как и в предыдущие годы, будет в сквере Фрунзе рядом с площадью Карла Маркса с 8 до 9 утра. Она проследует по улице Советской, Театральной площади, улице Большой Садовой до проспекта Ворошиловского.
Для участия не нужно предварительно регистрироваться, однако следует сделать портрет своего фронтовика — самому либо в одной из мастерских Ростова. Предварительно, по желанию, можно оставить рассказ о своем герое на сайте moypolk.ru и polkrf.ru.
Как и в прошлом году, шествие «Бессмертного полка» начнется с проезда мотоциклистов со знаменем Победы, затем проследует техника времен войны, которая была найдена и восстановлена поисковиками.
«Встать в строй «Бессмертного полка» будет возможно только после прохождения рамок металлоискателей с площади К. Маркса. Из других мест попасть в строй будет невозможно», — добавили в администрации.
Деловое сообщество: последние новости
Таганрог: санация головного мозга или что нужно знать о городской канализации Суд взыскал с РЭМЗа $1,8 млн в пользу Samsung В Дон могут заплыть похожие на дельфинов азовки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым735
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14841
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России35
Сын Табакова взбесил народ149
Рубль ждет технический отскок200
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:46
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:04
Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
Оружие Армия
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
00:17
Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Происшествия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
01:04
Хорек прикинулся дохлым ради сна
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение