В Ростове 9 мая пройдет традиционное шествие «Бессмертного полка»

9 мая 2018 года в Ростове-на-Дону вновь пройдет традиционная акция — шествие колонны «Бессмертного полка». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сбор колонны, как и в предыдущие годы, будет в сквере Фрунзе рядом с площадью Карла Маркса с 8 до 9 утра. Она проследует по улице Советской, Театральной площади, улице Большой Садовой до проспекта Ворошиловского.

Для участия не нужно предварительно регистрироваться, однако следует сделать портрет своего фронтовика — самому либо в одной из мастерских Ростова. Предварительно, по желанию, можно оставить рассказ о своем герое на сайте moypolk.ru и polkrf.ru.

Как и в прошлом году, шествие «Бессмертного полка» начнется с проезда мотоциклистов со знаменем Победы, затем проследует техника времен войны, которая была найдена и восстановлена поисковиками.

«Встать в строй «Бессмертного полка» будет возможно только после прохождения рамок металлоискателей с площади К. Маркса. Из других мест попасть в строй будет невозможно», — добавили в администрации.