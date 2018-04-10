Ещё
Володин: знания и авторитет Тулеева послужат на благо жителей Кузбасса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин: знания и авторитет Тулеева послужат на благо жителей Кузбасса 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму экс-главе Кемеровской области Аману Тулееву, в которой поздравил его с избранием на пост председателя Совета народных депутатов этого региона, высказав мнение, что его знания и авторитет послужат на благо жителей Кузбасса.
Ранее во вторник фракция "Единая Россия" при поддержке единственного депутата облсовета от "Справедливой России" выдвинула кандидатуру Тулеева на пост спикера Совета народных депутатов Кемеровской области. В итоге 38 депутатов, участвовавших в голосовании, поддержали это предложение, один проголосовал против.
"Поздравляю вас с избранием председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Ваши знания и авторитет позволят эффективно работать на благо жителей Кузбасса", — приводит пресс-служба Госдумы слова председателя нижней палаты парламента.
ТАСС: последние новости
Генсек ООН заявил, что климатические изменения грозят привести к росту глобальных проблем Полиция начала проверку после избиения пожилого мужчины в Соборной мечети Петербурга Инвесткомпании BCS и "Атон" приостанавливают торги бумагами компаний Олега Дерипаски
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков273
МиГ-31 превратили в крылатую ракету71
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148101
Познер ответил на вопрос о совете Путину31
Рубль продолжил резкое падение350
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение