Володин: знания и авторитет Тулеева послужат на благо жителей Кузбасса

Ранее во вторник фракция "Единая Россия" при поддержке единственного депутата облсовета от "Справедливой России" выдвинула кандидатуру Тулеева на пост спикера Совета народных депутатов Кемеровской области. В итоге 38 депутатов, участвовавших в голосовании, поддержали это предложение, один проголосовал против.

"Поздравляю вас с избранием председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Ваши знания и авторитет позволят эффективно работать на благо жителей Кузбасса", — приводит пресс-служба Госдумы слова председателя нижней палаты парламента.