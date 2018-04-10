Вода поднялась на два метра: в Самарской области затонул целый поселок

Поисково-спасательный отряд Самарской области командировали в Пестравский район. Дело в том, что здесь из-за паводка оказался затоплен поселок Мосты.

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Спасателей направили дежурить на весь период подъема паводковых вод и эвакуации людей в случае экстренного подтопления.

— Отряд из трех спасателей укомплектовали надувной лодкой с мотором, комплектом гидравлического аварийно-спасательного инструмента и автономным электрогенератором. Дежурство проходит в круглосуточном режиме, — рассказал представитель ПСС по Самарской области.

На 10 апреля вода поднялась над дорожным покрытием на 1,9 метра. Ранее сообщалось, что в Самарской области весенние воды могут затопить 5660 домов с населением 23 000 человек.