Власти Самары отдали частникам 33 автобусных маршрута на 7 лет

Самаре подвели итоги торгов на выполнение перевозок по 33 автобусным муниципальным маршрутам. Контракты ожидаемо выиграло ООО «Самараавтогаз». Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

— Договоры рассчитаны на 7 лет. Они будут действовать с 17 апреля 2018 года до 17 апреля 2025 года, — говорится в документах заказчика, которым выступает департамент транспорта Самары.

Платить компании городские власти ничего не будут. Стоимость контрактов установили в размере 0 рублей 00 копеек. Зато вся прибыль от перевозки пассажиров будет отходить «Самараавтогазу». Также организация будет получать субсидию на перевозку льготников.

По первому договору перевозчик должен будет обеспечить работу автобусных маршрутов № 3 (Хлебная площадь — поселок Шмидта), 5д (Сухая Самарка — Губернский рынок), 17 (Хлебная площадь — 113 км), 21 (Барбошина поляна — станция метро «Кировская»), 22 (автостанция «Аврора» — ж/д вокзал), 26 (автостанция «Аврора» — Сухая Самарка), 30 (Дом печати — завод «Экран»). Также в список входят № 32 (Хлебная площадь — совхоз «Кряж»), 35 (НФС — Экономическая академия), 36 (Хлебная площадь — совхоз «Рубежное»), 37 (Димитрова — Хлебная площадь), 38 ( Карла Маркса — площадь Кирова — Юнгородок), 52 (автостанция «Аврора» — ж/д вокзал), 55 (Карла Маркса — завод «Экран»), 65 (Центральный автовокзал — Кабельная), 66 (Центральный автовокзал — Грозненская) и 76 (113 км — Военный городок).

По второму договору перевозчик будет обслуживать маршруты № 1 (Красная Глинка — ж/д вокзал), 6 (Безымянский рынок — санаторий «Самарский»), 7 (Безымянский рынок — Транзитная), 8 (Безымянский рынок — поселок Падовка), 11 (Губернский рынок — станция метро «Алабинская»), 12 (15 микрорайон — Авиационный завод), 23 (15 микрорайон — универмаг «Юность»). Также продолжат курсировать автобусы № 29 (Приволжский микрорайон — Юнгородок), 45 (Жигулевские сады — автостанция «Аврора»), 47 (Кировский рынок — Хлебная площадь), 50 (Красная Глинка — ж/д вокзал), 51 (Красная Глинка — станция метро «Кировская»), 56 (Приволжский микрорайон — ж/д вокзал), 68 (автостанция «Красная Глинка» — станция метро «Победа»), 78 (Барбошина поляна — поселок Береза ) и 79 (Барбошина поляна — поселок Прибрежный).

Компания «Самараавтогаз» уже известна горожанам. Уже несколько лет перевозчик работает на маршрутах автобусов № 2, 9, 13, 24, 34, 41, 67, 70. Здесь курсируют машины средней вместимости производства Минского автомобильного завода — МАЗы, собственность ООО.

В начале апреля компании передали в аренду имущество муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» на пять лет. Городские власти объяснили это решение сложным финансовым положением МП. Главный автобусный перевозчик Самары оказался на грани банкротства.

После этого городские власти сократили количество автобусов в реестре муниципальных маршрутов. Но в дептрансе заявили, что попросту написали в документе честные цифры. По факту на маршруты, по словам чиновников, выйдет больше автобусов.