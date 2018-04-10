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Тулеев рассказал, как его «травили и стреляли»
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Тулеев рассказал, как его «травили и стреляли» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что распрей между исполнительной и законодательной властью региона не будет.
«Говорят, что, вот, могут начаться распри между исполнительной и законодательной властью. Но это исключено, потому что я 21 год губернатор и знаю, что это такое. Представить это невозможно. Задача только одна — поддерживать исполнительную власть, работать на созидание, на благо родины. Если мы принимаем законы, они должны быть продуманными, и мы должны знать, что завтра этот закон ляжет на плечи наших граждан. Главная задача — работать на людей. В случае избрания гарантирую — я отслужу», — передает РИА «Новости» слова Тулеева в ходе выступления в парламенте региона перед голосованием депутатов.
По его словам, после отставки с поста главы региона несколько раз встречался с врио губенатора Сергеем Цивилевым и считает его профессионалом. «Я с ним встречался несколько раз. Во-первых, человек умный и думающий. Во-вторых, хорошо разбирается в угольной, металлургической отрасли, машиностроении. Человек — профессионал. При встречах я ему высказал, в каком бы направлении я бы вел дальше область. Он должен знать, к чему он должен привести Кузбасс через 10-15 лет. Я высказал все свои мысли, соображения», — сказал Тулеев. Он отметил также, что оставляет Цивилеву команду профессионалов, которых надо ценить. «Но разговоров будет много, потому что я не дал за 20 лет разграбить Кузбасс. Кузбасс выстоял. Да, это было тяжело. И травили меня, и стреляли… Но мы вместе выстояли. Благодарен нашим людям и вам за постоянную поддержку», — сказал он.
1 апреля Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке с поста губернатора Кемеровской области, занимаемого им с 1997 года. Глава государства ее принял. В отставку 73-летний Тулеев попросился после пожара в ТРК «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек.
Накануне председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать экс-губернатора Амана Тулеева главой облсовета.
Во вторник Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии выдвинул бывшего губернатора региона Амана Тулеева кандидатом на должность председателя регионального парламента. И он был утвержден на пост.
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