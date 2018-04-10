Из Самары выдворили нелегалов из Вьетнама

— Как правило, мигранты въезжают в Россию через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории РФ. Нелегалов оштрафовали. Также им запретили въезжать в Россию в течение пяти лет, — рассказали в УФССП России по Самарской области.

Всего же с начала года судебные приставы Самарской области отправили за пределы страны 178 нелегальных мигрантов. Причем 122 из них уехали за свой счет. Найти деньги на покупку билетов иностранцам помогают национальные диаспоры.