Екатеринбург покинули сети Givenchy и Karen Millen, зато заказы через интернет выросли на 45%

Екатеринбурге ротация сетевых предприятий — кто-то приходит, кто-то уходит. Так, в течение 2017 года из города ушли 22 зарубежные сети, по данным комитета потребительского рынка администрации Екатеринбурга.

В их числе такие магазины, как Givenchy (их бутик работал в «квартале миллионеров» на Красноармейской, Chanel на Сакко и Ванцетти возле «Тихвина», Karen Millen (работали сначала на Вайнера, потом в «Гринвиче»), японские ножи Tojiro («Гринвич»), а также такие марки женской одежды, как Caterina Leman и Zilli. «Русских» сетей ушло ещё больше — например, окончательно закрылись магазины «Центробуви».

При этом в комитете считают, что Екатеринбург мало что потерял.

— У нас интенсивно растёт онлайн-торговля, — рассказала Елена Чернышева , председатель комитета по товарному рынку. — По данным консалтинговых фирм, которые ведут анализ в сфере потребления, объёмы интернет-торговли в течение 2017 года в Екатеринбурге выросли на 45%, то есть все товары, продающиеся в любой точке мира, доступны потребителю — рынок ничего не потерял с уходом нескольких сетей.

Как гласит общая статистика, в непродовольственном ритейле на начало 2018 года количество сетей составляло 818 — то есть их число выросло на 10 штук. Но число «точек», относящихся к сетям, уменьшилось — с 2945 до 2708.

Напомним, из известных продуктовых производств в прошлом году в Екатеринбурге закрылись хладокомбинат и колбасная фабрика. Также недосчитались нескольких автосалонов.