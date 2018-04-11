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Екатеринбург покинули сети Givenchy и Karen Millen, зато заказы через интернет выросли на 45%
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Екатеринбург покинули сети Givenchy и Karen Millen, зато заказы через интернет выросли на 45% 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге ротация сетевых предприятий — кто-то приходит, кто-то уходит. Так, в течение 2017 года из города ушли 22 зарубежные сети, по данным комитета потребительского рынка администрации Екатеринбурга.
В их числе такие магазины, как Givenchy (их бутик работал в «квартале миллионеров» на Красноармейской, Chanel на Сакко и Ванцетти возле «Тихвина», Karen Millen (работали сначала на Вайнера, потом в «Гринвиче»), японские ножи Tojiro («Гринвич»), а также такие марки женской одежды, как Caterina Leman и Zilli. «Русских» сетей ушло ещё больше — например, окончательно закрылись магазины «Центробуви».
При этом в комитете считают, что Екатеринбург мало что потерял.
— У нас интенсивно растёт онлайн-торговля, — рассказала Елена Чернышева, председатель комитета по товарному рынку. — По данным консалтинговых фирм, которые ведут анализ в сфере потребления, объёмы интернет-торговли в течение 2017 года в Екатеринбурге выросли на 45%, то есть все товары, продающиеся в любой точке мира, доступны потребителю — рынок ничего не потерял с уходом нескольких сетей.
Как гласит общая статистика, в непродовольственном ритейле на начало 2018 года количество сетей составляло 818 — то есть их число выросло на 10 штук. Но число «точек», относящихся к сетям, уменьшилось — с 2945 до 2708.
Напомним, из известных продуктовых производств в прошлом году в Екатеринбурге закрылись хладокомбинат и колбасная фабрика. Также недосчитались нескольких автосалонов.
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