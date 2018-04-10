Тулеева избрали спикером парламента Кузбасса 

Бывшего руководителя Кузбасса Амана Тулеева избрали главой Совета народных депутатов Кемеровской области. За него проголосовали 38 депутатов. Против выступил один, сообщает агентство ТАСС. Тулеев впервые принимал участие в заседании регионального парламента в качестве народного парламентария. Его кандидатура была единственной на голосовании. Напомню, Тулеев занимал пост губернатора Кузбасса с 97 года. В начале этого месяца он подал в отставку. Такое решение глава ргиона принял послед трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». 25 марта в детской игровой зоне начался пожар. В результате погибли 64 человека. Свыше сорока из них — дети.