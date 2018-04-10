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Тулеева избрали спикером парламента Кузбасса
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Тулеева избрали спикером парламента Кузбасса 

Авторадио 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Бывшего руководителя Кузбасса Амана Тулеева избрали главой Совета народных депутатов Кемеровской области. За него проголосовали 38 депутатов. Против выступил один, сообщает агентство ТАСС. Тулеев впервые принимал участие в заседании регионального парламента в качестве народного парламентария. Его кандидатура была единственной на голосовании. Напомню, Тулеев занимал пост губернатора Кузбасса с 97 года. В начале этого месяца он подал в отставку. Такое решение глава ргиона принял послед трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». 25 марта в детской игровой зоне начался пожар. В результате погибли 64 человека. Свыше сорока из них — дети.
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