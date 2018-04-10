Александра Перевозкина, страдающего проблемами с речью после инсульта, нашли в квартире на Профсоюзной

Поиски тюменца Алексея Перевозкина, пропавшего в поселке Винзили 5 апреля, прекращены. Накануне вечером, 9 апреля, мужчину нашли полицейские. Ранее родные тюменца переживали, что он может бродить по городу в беспомощном состоянии, поскольку после перенесенного инсульта у него возникли проблемы с речью. Но, к счастью, все обошлось. Алексей сумел добраться до своих друзей, которые проживают в городе.

На поиски пропавшего у правоохранительных органов ушло чуть меньше недели, но так бывает не всегда. Истории тюменцев, которые до сих пор не вернулись домой, смотрите в нашем предыдущем материале. Присмотритесь, возможно, вы видели этих людей и поможете им вернуться к родным.