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Александра Перевозкина, страдающего проблемами с речью после инсульта, нашли в квартире на Профсоюзной
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Александра Перевозкина, страдающего проблемами с речью после инсульта, нашли в квартире на Профсоюзной 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Поиски тюменца Алексея Перевозкина, пропавшего в поселке Винзили 5 апреля, прекращены. Накануне вечером, 9 апреля, мужчину нашли полицейские. Ранее родные тюменца переживали, что он может бродить по городу в беспомощном состоянии, поскольку после перенесенного инсульта у него возникли проблемы с речью. Но, к счастью, все обошлось. Алексей сумел добраться до своих друзей, которые проживают в городе.
— Мужчина был обнаружен сотрудниками уголовного розыска у знакомых в квартире по улице Профсоюзной. В настоящий момент его вернули родным, — прокомментировала Светлана Новик, руководитель пресс-службы областного УМВД по Тюменской области.
На поиски пропавшего у правоохранительных органов ушло чуть меньше недели, но так бывает не всегда. Истории тюменцев, которые до сих пор не вернулись домой, смотрите в нашем предыдущем материале. Присмотритесь, возможно, вы видели этих людей и поможете им вернуться к родным.
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