«ТНС Энерго» запустило онлайн-сервис по оплате всех услуг ЖКХ 

ПАО ГК «ТНС Энерго» в партнерстве с платежным сервисом А3 разработали и внедрили на сайтах энергосбытовых компаний «ТНС энерго» интегрированное онлайн-решение для оплаты различных жилищно-коммунальных услуг. Теперь клиенты «ТНС энерго» на сайтах гарантирующих поставщиков смогут не только передавать показания счетчиков и платить за электроэнергию, но и оплачивать газ, водоснабжение, отопление, а также иные услуги ЖКХ. На сегодняшний день онлайн-сервис объединяет 11 поставщиков различных услуг на территории Ростовской области, среди которых Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону, «Информационно-вычислительный центр ЖКХ», НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» и другие. Подробнее ознакомиться со списком поставщиков можно на сайте платежного сервиса А3. Напоминаем, что оплата электроэнергии на сайте ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» осуществляется без комиссии, позволяет мгновенно производить учет поступающих денежных средств на лицевых счетах абонентов, избегать ошибок в зачислении и связанных с этих неудобств. В случае возникновения сложностей платежный сервис А3 обеспечивает круглосуточную техническую поддержку пользователям платежного сервиса. «Разработка клиентских сервисов, максимально упрощающих оплату коммунальных услуг — одно из приоритетных направлений деятельности „ТНС энерго Ростов-на-Дону“. Для нас важно, чтобы клиенты могли не просто дистанционно оплачивать услуги электроэнергии, но экономили свое время, оплачивая другие счета на сайте гарантирующего поставщика», — прокомментировала заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго», управляющий директор «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Дарья Жукова. Генеральный директор А3 Артур Хримян: «Мы очень плотно взаимодействуем с партнерами из энергосбыта и других поставщиков жилищно-коммунальных услуг, ежедневно стараемся улучшить качество сервиса, предложить новые решения для клиентов и для бизнеса, привлечь новые компании для расширения возможностей оплаты».