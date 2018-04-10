Ещё
«ТНС Энерго» запустило онлайн-сервис по оплате всех услуг ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Пахнет, как в мясном цехе". МЧС вернулось на место крушения Ан-148
"Пахнет, как в мясном цехе". МЧС вернулось на место крушения Ан-148

«ТНС Энерго» запустило онлайн-сервис по оплате всех услуг ЖКХ 

Ростовские Вести 1 час назад
Фото: Газета Daily
ПАО ГК «ТНС Энерго» в партнерстве с платежным сервисом А3 разработали и внедрили на сайтах энергосбытовых компаний «ТНС энерго» интегрированное онлайн-решение для оплаты различных жилищно-коммунальных услуг. Теперь клиенты «ТНС энерго» на сайтах гарантирующих поставщиков смогут не только передавать показания счетчиков и платить за электроэнергию, но и оплачивать газ, водоснабжение, отопление, а также иные услуги ЖКХ. На сегодняшний день онлайн-сервис объединяет 11 поставщиков различных услуг на территории Ростовской области, среди которых Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону, «Информационно-вычислительный центр ЖКХ», НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» и другие. Подробнее ознакомиться со списком поставщиков можно на сайте платежного сервиса А3. Напоминаем, что оплата электроэнергии на сайте ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» осуществляется без комиссии, позволяет мгновенно производить учет поступающих денежных средств на лицевых счетах абонентов, избегать ошибок в зачислении и связанных с этих неудобств. В случае возникновения сложностей платежный сервис А3 обеспечивает круглосуточную техническую поддержку пользователям платежного сервиса. «Разработка клиентских сервисов, максимально упрощающих оплату коммунальных услуг — одно из приоритетных направлений деятельности „ТНС энерго Ростов-на-Дону“. Для нас важно, чтобы клиенты могли не просто дистанционно оплачивать услуги электроэнергии, но экономили свое время, оплачивая другие счета на сайте гарантирующего поставщика», — прокомментировала заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго», управляющий директор «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Дарья Жукова. Генеральный директор А3 Артур Хримян: «Мы очень плотно взаимодействуем с партнерами из энергосбыта и других поставщиков жилищно-коммунальных услуг, ежедневно стараемся улучшить качество сервиса, предложить новые решения для клиентов и для бизнеса, привлечь новые компании для расширения возможностей оплаты».
Ростовские Вести: последние новости
В Ростовской области назначен новый главный ветврач В Ростове из кранов продолжает течь вода с песком Специалисты Ростовского онкоинститута проведут бесплатный прием в Волгодонске
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым738
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14843
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России36
Сын Табакова взбесил народ150
Рубль ждет технический отскок204
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:46
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:04
Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
Оружие Армия
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
00:17
Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Происшествия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
01:04
Хорек прикинулся дохлым ради сна
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение