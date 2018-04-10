Будущий кандидат в президенты на выборах 2036 года: «Я знаю, что делать!»

17-летний Максим Чупин учится в одной из школ Свердловской области и уже сейчас готовится к тому, чтобы через 18 лет стать президентом России. Юноша убежден, что знает, как решить насущные проблемы страны и не сомневается в том, что у него все получится. Максим приехал в Северную столицу, посетил редакцию «АиФ-Петербург» и рассказал, что он делает для того, чтобы стать лидером президентской гонки в 2036 году.

Школьниак с активной гражданской позицией

Яна Хватова, SPB.AIF.RU: — Максим, в соцсетях вы развернули целую предвыборную кампанию. Расскажите, как у вас появились планы стать президентом?

Максим Чупин: — Мне 17 лет, я учусь в 10 классе и занимаю активную гражданскую позицию. Давно занимаюсь политологией, экологией и экономикой. На выборах в молодежный парламент Свердловской области я был зарегистрированным кандидатом, участвовал в настоящих выборах. Тогда я увидел, что есть сотни людей, которые готовы меня поддержать, а главное — я знаю, как можно решить нынешние проблемы, выявленные мной путем проведения опросов. Если люди меня поддержат, и я хочу пойти дальше и стать президентом, чтобы привести нашу страну к устойчивому и стабильному развитию. Я знаю, что делать.

— По-вашему, какие проблемы требуют решения в первую очередь?

— Я делаю акцент на глобальных экологических проблемах. Этой темой я занимаюсь с седьмого класса. Можно выделить три аспекта решения экологических проблем. Во-первых, я настаиваю на том, чтобы предмет «Экология» начали преподавать в школах. Современный мир нуждается в защите, и знания в этой области важно получить уже в детстве. Экологическое воспитание должно продолжаться всю жизнь. Второй аспект — строительство мусороперерабатывающих заводов по стране.

Я провел собственное исследование, выделил 23 крупнейших города страны. Мусороперерабатывающие заводы функционируют только в одиннадцати! Третий аспект — развитие индустрии раздельного сбора мусора. Постановление уже есть, с 2019 года проблема поднимается на государственном уровне, но пока экологической культуры нам не хватает. Люди не понимают, зачем раздельно собирать мусор.

Кроме того, я занимаюсь проблемами фальсификации исторической памяти. Я считаю, что эта тема должна освещаться в интернете, должны проходить выступления в патриотических клубах, выпускаться различные брошюры. Меня возмущает, что искажается история Великой Отечественной войны. Я писал проект по русскому Крыму . Изучая различные источники информации, я видел украинские издания. Информация в них противоречит правде. Например, про международный детский центр «Артек» там написано, что в российские времена он был в разрухе, а после присоединения к Украине сразу же расцвел! Естественно, это не так. Я там был, когда принимал участие во всероссийском конкурсе чтецов сразу после возвращения Крыма к России . Не знаю, о каких красоте и совершенстве говорили украинские власти!

— Как вы считаете, почему эти проблемы до сих пор не решены?

— Они решаются, но, как мне кажется, не в полном объеме. Взять хотя бы экологию: у нас есть мусороперерабатывающие заводы, но их недостаточно. Люди не знают, зачем заниматься раздельным сбором. Их нужно мотивировать, и я знаю, как! Например, уменьшить размер квартплаты для тех, кто будет раздельно собирать мусор. Конечно, речь идет не о сотнях рублей, но даже небольшая экономия никому не помешает. За вывоз придется платить меньше, поэтому реализация этой идеи вполне возможна.

«Грамоты не нужны»

— Что вы сделаете в первую очередь, когда станете президентом?

— В первую очередь я займусь вопросами экологии и организации учебного процесса. Я провел социологический опрос, в котором приняли участие более 400 человек разного возраста и из разных учебных заведений. Люди говорят о том, что знания не нацелены на практику, есть некоторые ненужные предметы.

Если я приду к власти, я не буду просто перечислять проблемы — я расскажу, как мы будем их решать, что для этого нужно сделать.

Мне приходят письма и от школьников, и от взрослых людей. Они жалуются на здравоохранение, недостаточное количество бюджетных мест в вузах, преступность, алкоголизм. В тройке лидеров — экология, поэтому ей я и буду заниматься прежде всего.

— А вы не пробовали рассказать о способах решения проблем страны представителям официальных ведомств?

— Да, я уже отправлял обращения в министерство образования и науки по вопросу предмета экологии в школах. Там ответили, что поддерживают мою идею, но пока не знают, как это все реализовать. По поводу мусороперерабатывающих заводов я обращался в правительство Свердловской области . Мне дали грамоту. Но мне важна не грамота, а чтобы проблемы были услышаны и чтобы они решались.

— Быть президентом — непростая задача. Справитесь?

— Да, я понимаю, что это очень ответственная работа. Но, я думаю, что, проконсультировавшись с различными государственными структурами и получив хорошую профессию, я буду достойным кандидатом в президенты.

Я хочу поступить в вуз одного из крупнейших городов страны — Москвы Петербурга или Екатеринбурга . В качестве одного из направлений я рассматриваю природоохранную деятельность, но проблема заключается в том, что в этой области мало вакансий. Второй вариант — факультет международных отношений: обучение на кафедре дипломатии позволит выстраивать конструктивные диалоги с другими государствами.

— А как родители относятся к стремлению сына стать президентом? Поддерживают?

Юрий Владимирович, папа Максима: — Конечно, поддерживаем! Нам приятно, что он активно этим занимается, у него глаза горят! Когда у Максима кипит работа, к нему в этот момент лучше не подходить (смеется). У нас есть младшая дочь, учится в первом классе. У нее перед глазами есть пример в виде Максима, и это очень хорошо. Жаль только, что сейчас финансирование урезано, и везде ездить для участия в различных конкурсах приходить за свой счет. Мы стараемся по максимуму вложить в Максима, потому что надеемся, что все это не напрасно.

Максим: — В будущем я планирую заняться и проблемой отсутствия финансирования. Я считаю, нужно поддерживать талантливую молодежь. Это делается, но не так активно, как хотелось бы. Думаю, можно найти средства для того, чтобы поощрять того, кто достоин этого и кто может принести пользу нашей стране и ее жителям.