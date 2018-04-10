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Первые теплоходы поплывут по Оби в конце апреля
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Первые теплоходы поплывут по Оби в конце апреля 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский речфлот объявил о начале навигация по реке Обь — первые теплоходы с пассажирами отправятся от Речного вокзала до Седовой Заимки в конце апреля.
«С 29 апреля начинает работать социальная линия на Седовую Заимку (маршруты для дачников — А. С). С 30 апреля открывается навигация до острова Кораблик — первая экскурсия «6 мостов Новосибирска» будет 10 числа (мая — А. С.). До аквапарка теплоходы начнут ходить в июне. Флот у нас не изменился, будут курсировать теплоходы класса «Москва»», — рассказали корреспонденту НГС в компании «Речфлот».
Рейсы от Речного вокзала до Седовой Заимки будут курсировать каждую среду и воскресенье (отправление в 8:00), а также по пятницам (отправление в 19:00).
«Стоимость билета пока назвать не можем, сейчас это обсуждается с министерством транспорта», — сообщили в «Речфлоте».
В июле прошлого года в Новосибирске и пригороде прошёл первый круиз по Оби, Обскому морю и реке Бердь, во время которого показывали судоходные шлюзы ГЭС. А первые регулярные теплоходные рейсы до аквапарка «Аквамир» появились в июне прошлого года.
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