Новгородский блогер зачитал о дорожных проблемах области 

Клип был опубликован на видеохостинге «YouTube». Видео является пародией на песню «Город под подошвой» популярного рэпера Оксимирона.
Блогер Александр Суворов выделил в песне наиболее проблемы участки в регионе. Новгородец шутит, что из-за дорог приходится постоянно ремонтировать свой автомобиль. Автор отметил, что дороги в Новгородской области отремонтируют только к приезду президента.
Ранее заместитель губернатора Новгородской области — заместитель председателя Правительства Новгородской области Александр Дронов на пресс-конференции рассказал о ремонте дорог в регионе. Заместитель губернатора отметил, что дороги опорной сети были отремонтированы почти на 50%, не смотря на большой объем работ.
Фото: архив ФедералПресс