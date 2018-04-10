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Новгородский блогер зачитал о дорожных проблемах области
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Новгородский блогер зачитал о дорожных проблемах области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Клип был опубликован на видеохостинге «YouTube». Видео является пародией на песню «Город под подошвой» популярного рэпера Оксимирона.
Блогер Александр Суворов выделил в песне наиболее проблемы участки в регионе. Новгородец шутит, что из-за дорог приходится постоянно ремонтировать свой автомобиль. Автор отметил, что дороги в Новгородской области отремонтируют только к приезду президента.
Ранее заместитель губернатора Новгородской области — заместитель председателя Правительства Новгородской области Александр Дронов на пресс-конференции рассказал о ремонте дорог в регионе. Заместитель губернатора отметил, что дороги опорной сети были отремонтированы почти на 50%, не смотря на большой объем работ.
Фото: архив ФедералПресс
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